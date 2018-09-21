攝影師穆川申憶「人生中的第一次」在這個房間這張床

攝影師穆川申PO照回憶「人生中的第一次」，就在這個房間這張床。(翻攝自IG)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
2018年8月10日，攝影師穆川申（網路名）涉嫌在網路上發表情色攝影作品遭質疑舉辦群交趴，遭台北地檢署約談。 (中時資料照 鄧博仁攝)

19年前的今天發生921大地震，造成嚴重災情，去年底因涉「6女7男」性愛群交趴事件、化名「穆川申」的蔡姓攝影師，今(21日)凌晨在IG貼出一張房間照，並發文回憶19年前發生921大地震當晚就坐在「這個床上這個房間」，他說「那時我才18歲，卻是我人生中的第一次，在一個經過了一夜到天亮，最多朋友離開人世的一夜」。

穆川申在IG寫道「19年了，1999.09.21，01：57分，19年前的這一天這一刻，這個時間，我坐在這個床上這個房間，而我這19年來，再沒有在這天，在這個房間裡…那時我才18歲，卻是我人生中的第一次，在一個經過了一夜到天亮，最多朋友離開人世的一夜。那是我人生第一次轉變，從原本的愛笑開朗，變得不愛說話的慣性沉默，直到現在」。

穆川申說「了解我的人都知道我很怕地震，除了那時候地震帶來的震撼感受，我更害怕的是，想起他們。當然還不包含20幾歲那些車禍走的，被開槍打掉的，被砍倒的，至今還在監獄裡的，生病離開的…。 直到前幾年，我才終於慢慢願意跟我認為想講話的人開口說話，讓自己像一個重生的新生兒一般的面對這世界，因為我明白沒有人有責任去承擔與聆聽我遠超岀同齡的經歷，沒有人必須接受我那段不完整的過去與不完美的自己」。

看到穆川申PO出自己年少時的房間照，牆上寫著大大的「伍佰」兩個字，還有一些充滿時代感的塗鴉，有網友回應「覺得牆上可以來個勿忘我或莫忘初衷之類的」；還有人說「今天的月亮好美，但是你的遭遇讓人好難過」、「原來過19年了…那時候我們離的還真近，只是我不認識你、你不認識我…」。

(中時電子報)

前女友日記曝光 攝淫師「撩妹金句」打動芳心

INGO中心揭牌 廣邀國際組織交流 唐獎頒獎典禮台北登場 表彰8名學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。