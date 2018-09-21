攝影師穆川申憶「人生中的第一次」在這個房間這張床

2018年09月21日 16:35 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

2018年8月10日，攝影師穆川申（網路名）涉嫌在網路上發表情色攝影作品遭質疑舉辦群交趴，遭台北地檢署約談。 (中時資料照 鄧博仁攝)

19年前的今天發生921大地震，造成嚴重災情，去年底因涉「6女7男」性愛群交趴事件、化名「穆川申」的蔡姓攝影師，今(21日)凌晨在IG貼出一張房間照，並發文回憶19年前發生921大地震當晚就坐在「這個床上這個房間」，他說「那時我才18歲，卻是我人生中的第一次，在一個經過了一夜到天亮，最多朋友離開人世的一夜」。

穆川申在IG寫道「19年了，1999.09.21，01：57分，19年前的這一天這一刻，這個時間，我坐在這個床上這個房間，而我這19年來，再沒有在這天，在這個房間裡…那時我才18歲，卻是我人生中的第一次，在一個經過了一夜到天亮，最多朋友離開人世的一夜。那是我人生第一次轉變，從原本的愛笑開朗，變得不愛說話的慣性沉默，直到現在」。

穆川申說「了解我的人都知道我很怕地震，除了那時候地震帶來的震撼感受，我更害怕的是，想起他們。當然還不包含20幾歲那些車禍走的，被開槍打掉的，被砍倒的，至今還在監獄裡的，生病離開的…。 直到前幾年，我才終於慢慢願意跟我認為想講話的人開口說話，讓自己像一個重生的新生兒一般的面對這世界，因為我明白沒有人有責任去承擔與聆聽我遠超岀同齡的經歷，沒有人必須接受我那段不完整的過去與不完美的自己」。

看到穆川申PO出自己年少時的房間照，牆上寫著大大的「伍佰」兩個字，還有一些充滿時代感的塗鴉，有網友回應「覺得牆上可以來個勿忘我或莫忘初衷之類的」；還有人說「今天的月亮好美，但是你的遭遇讓人好難過」、「原來過19年了…那時候我們離的還真近，只是我不認識你、你不認識我…」。

(中時電子報)