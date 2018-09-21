唐獎頒獎典禮台北登場 表彰8名學者貢獻

2018年09月21日 16:50 旺報 李侑珊

第三屆唐獎頒獎典禮21日在國父紀念館舉行，中研院院士、唐獎評選委員會總召集人錢煦表示，唐獎得獎人在永續發展、醫療、文化與法治的研究成果，各擁其卓越貢獻，感謝今年獲獎的8名學者，以研究造福現代人群，並引領創造與追求至善至美的世界。

本屆唐獎頒獎典禮邀請到多名海內外貴賓與會，當中除了包含美國前總統丹．奎爾受邀出席，俄羅斯工程院暨國際工程院院長古賽夫、監察院院長張博雅、科技部部長陳良基、教育部政務次長姚立德、外交部政務次長謝武樵、台北市副市長鄧家基等人產官學代表，現場共2000多人齊聚一堂。

錢煦在致詞時表示，潤泰集團總裁尹衍樑在2012年創立唐獎，而唐獎是國際級獎項，設獎目的是肯定與鼓勵四大領域的創新研究，期盼貢獻人類，再創如同千年多前唐朝文明的黃金盛世。

錢煦也提到，過去兩屆唐獎皆由中研院負責評選工作，今年唐獎則由唐獎基金會負責辦理，中研院也予以協助，他由衷感謝評選委員會，並強調每位委員秉持專業學識和奉獻精神，公正嚴謹地評選出最為傑出的唐獎得主。

錢煦說，唐獎共包含四大領域，永續發展獎得主維拉布哈德蘭．拉馬納森與詹姆士．漢森，專司氣候變遷研究，促成多項有益於人類永續發展的行動方案。至於生技醫藥獎得主東尼．杭特、布萊恩．德魯克爾及約翰．曼德森，則發現蛋白質酪胺酸激酶對癌症發生的重要性，研發出抗癌療法。

錢煦也提到，漢學獎得主宇文所安與斯波義信，分別對中國古典詩學與中國社會經濟史有卓越貢獻。而法治獎得主約瑟夫．拉茲教授對法學領域有開創性的貢獻，深化世人對法律本質、以及法律、道德與自由相互關係的理解。

唐獎教育基金會執行長陳振川則說，唐獎創立迄今已邁入第6年，唐獎考究21世紀人類所需要的智慧而設立四大獎項，永續發展探討人與環境的關係，生技醫藥探討人類生理健康的維持與提升，漢學探討對人的關懷，也是人文的核心，法治則探討人與人共生共榮的社會關係。

陳振川還提到，今年主題「至善的唐獎」典出《大學》的「止於至善」，期許以「善」的概念修養自身，達到主體內在的明德善行，進而成就他人與社會，回應唐獎對人類發展的無私奉獻，是人類德行「至善」而美的境界。

(旺報 )