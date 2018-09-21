沒時間運動？ 國健署教你這麼做

(本報系資料照片 楊宗灝攝)

友善列印
中時
林周義

全球每年有超過320萬人死於身體活動不足有關的疾病，然而國健署調查顯示，13歲以上的國人中，有4成6者活動量未達標，其中以30歲至54歲者最為嚴重，普遍原因都圍繞在「沒有時間」(46.5%)、「工作太累」(27.8%)和「懶得運動」(19.2%)。國健署署長王英偉表示，其實在零碎的時間動一動，也可達到一周150分鐘的建議。

世界衛生組織指出，與運動量不足有關的死因中，包括了21-25％乳癌及大腸癌、27%糖尿病與30％的缺血性心臟病。因此建議18歲至64歲成人，每週進行150分鐘以上的中度運動。

台大醫院內科部黃天祥醫師日前出席活動時表示，「做起來有一點累、留一點汗，但不能唱歌，就是中度運動」，例如：慢跑、快走、有氧體操、游泳等。至於沒時間運動的通勤一族，王英偉表示，可充分利用零碎時間「動一動」。只要每天30分鐘，也可達到世界衛生組織的建議。對此，國健署提供5個招式，供沒時間的民眾參考。

首先，每天30分鐘原地踏步，或走樓梯上下樓，即可增加心肺耐力；第二，重複墊起腳尖、翹起腳板，每天30下，增加平衡力及下肢肌力；第三，左右手輪流抬高，每次固定10秒，一天累積30下，可增加上肢肌力，減少肩頸痠痛；第四，動動上肢、手腕、腿部肌群，每次10下，一天累積30下，增加身體柔軟度；最後，坐姿時，把軀幹左右旋轉，每次10下，一天累積30下，可增加柔軟度，訓練核心肌群，並改善姿勢。

(中時 )

唐獎頒獎典禮台北登場 表彰8名學… 928釋奠典禮開幕秀 北一女開學「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。