沒時間運動？ 國健署教你這麼做

2018年09月21日 16:49 中時 林周義

全球每年有超過320萬人死於身體活動不足有關的疾病，然而國健署調查顯示，13歲以上的國人中，有4成6者活動量未達標，其中以30歲至54歲者最為嚴重，普遍原因都圍繞在「沒有時間」(46.5%)、「工作太累」(27.8%)和「懶得運動」(19.2%)。國健署署長王英偉表示，其實在零碎的時間動一動，也可達到一周150分鐘的建議。

世界衛生組織指出，與運動量不足有關的死因中，包括了21-25％乳癌及大腸癌、27%糖尿病與30％的缺血性心臟病。因此建議18歲至64歲成人，每週進行150分鐘以上的中度運動。

台大醫院內科部黃天祥醫師日前出席活動時表示，「做起來有一點累、留一點汗，但不能唱歌，就是中度運動」，例如：慢跑、快走、有氧體操、游泳等。至於沒時間運動的通勤一族，王英偉表示，可充分利用零碎時間「動一動」。只要每天30分鐘，也可達到世界衛生組織的建議。對此，國健署提供5個招式，供沒時間的民眾參考。

首先，每天30分鐘原地踏步，或走樓梯上下樓，即可增加心肺耐力；第二，重複墊起腳尖、翹起腳板，每天30下，增加平衡力及下肢肌力；第三，左右手輪流抬高，每次固定10秒，一天累積30下，可增加上肢肌力，減少肩頸痠痛；第四，動動上肢、手腕、腿部肌群，每次10下，一天累積30下，增加身體柔軟度；最後，坐姿時，把軀幹左右旋轉，每次10下，一天累積30下，可增加柔軟度，訓練核心肌群，並改善姿勢。

(中時 )