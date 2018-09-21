應鎮國愛車成痴 就像女生愛包

應鎮國主持汽車節目搭配謝京穎。（圖片提供：民視）

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應鎮國主持民視全新汽車節目《時來運轉》，搭檔新生代藝人謝京穎、瑭霏以及林玉書各擔任助理主持，能跟可愛、活潑與性感的美女們一起合作，應鎮國幽默的說：「就像女生包包，有香奈兒25.5還有31公分，我們男生永遠不懂，就像他們對於車子的角度永遠不懂turbo加上去的力道，這是一種衝破封鎖線，多元角度介紹」，應鎮國可愛的比喻一針見血讓大家笑彎腰，風趣的主持風格深受大家喜愛。

主持人應鎮國主持民視最長壽的汽車節目「風雲車談」、陸軍保修廠副廠長、又是車輛工程系畢業再加上在汽車節目資深的資歷，笑說一輩子都在「摸車」，一張開眼睛都是車子的他，在「時來運轉」中要打造一個可以介紹所有運載工具（vehicle）的節目，不管是自行車、重機、遊艇、火車甚至太空梭，希望都可以介紹給觀眾朋友，現在會最簡單汽車、機車介紹給大家，也說自己是「汽車專業主持人」。

他說不要看這些車業的專家在賽道衝第一，他們超Man的外表都有一顆「豆腐心」，粗爌的外表下，其實錄影都會緊張，很少主持人會發現，他都會適時安撫他們並帶著他們說出想要介紹的話，所以跟很多人結交成交心好友，朋友都因為他義氣相挺，剛新發表的的車款「法拉利488 Pista」，可以透過他們拿到影片跟觀眾朋友分享，節目要錄影還有朋友從斗六運送珍藏的「賓士Unimog」罕見古董車，拖到攝影棚來讓他跟觀眾朋友介紹，段鎮國說最新、最特別、最詳細、最生活化的運載工具介紹會在「時來運轉」中獨家介紹給觀眾朋友。

(中時 )

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