日10％家庭資產成「死錢」！阿茲海默症患者遽增

日本政府和金融機構對於阿茲海默症患者擁有越來越多的資產備感危機。圖為亞洲老年人。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

日本老齡人口越來越多，尤其是患有阿茲海默症的老年人存款持續增加。研究資料顯示2017年日本阿茲海默症患者擁有143兆日圓資產，但是到了2030年，將會暴增至215兆日圓。若以2030年日本家庭金融資產將達到2070兆日圓來計算的話，患有阿茲海默症老人持有的比例就會達到10.4%，相當驚人。

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根據《日經中文網》報導，日本政府和金融機構對於阿茲海默症患者擁有越來越多的資產備感危機，因為這些股票或存款幾乎形同無法使用，像是「死錢」一般沒有流動能力。

日本《高齡社會白皮書》資料顯示，65歲以上阿茲海默症患者的人數短短3年內，暴增了50萬人。而且隨著老齡化加劇，到了2030年，阿茲海默症患者人數可能會增加至830萬，佔總人口7%。

第一生命經濟研究所的數據指出，2017年度阿茲海默症患者持有143兆日圓資產，到了2030年，將會暴增至215兆日圓。

另據瑞穗綜合研究所估計，日本阿茲海默症患者所持有的股票，到了2035年將會達到佔有全部15%的比例。以上種種跡象都顯示，日本已經進入了阿茲海默症老年人所持金融資產比例大幅增加的局面。

9月21日是世界阿茲海默症日，全球老年患者的數量不斷增加。《界面新聞》報導指出，每3秒鐘就有1名新的阿茲海默症患者被確診。65歲以上的老人發病率比普通人多1倍。85歲以上的老人，每4人之中就有1人患有阿茲海默症。

(中時電子報)

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