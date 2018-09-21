928釋奠典禮開幕秀 北一女開學「始業禮」打頭陣

2018年09月21日 16:48 中時 張立勳

北市紀念孔子誕辰2568周年釋奠典禮28日將在台北市孔廟登場，參禮民眾有機會可獲得限量「中庸智慧筆捲」。（張立勳攝）

北市紀念孔子誕辰2568周年釋奠典禮將在台北市孔廟登場，孔子聖駕21日回到孔廟百年前舊址，也就是北一女中，舉辦傳統開學始業禮讓學生感受難得的聞道傳業氛圍，此外，北市孔廟管委會宣布，今年釋奠典禮結束後，將致贈參禮民眾限量「中庸智慧筆捲」。

孔廟昨在北一女舉辦一場別開生面的「開學始業禮」，藉傳統古禮鼓勵新生認真向學，典禮由迎接孔子聖駕儀仗進入學珠樓演講廳拉開序幕，比起以往開學典禮，更具緬懷歷史、彰顯敬師之意。

儀程中結合儒家經典《中庸》篇章勉勵學子勤奮，由師長、貴賓頒發特製中庸智慧竹簡致贈學生，古禮稱為「授篋禮」，北一女始業生在授篋後，共同朗誦竹簡刻印的《中庸》篇章立定志願。

此外，孔廟管委會執行祕書陳宗緯表示，今年釋奠典禮結束後，將致贈參禮民眾限量的「中庸智慧筆捲」，與北一女中庸智慧竹簡有異曲同工之處，可整齊放置筆或工具，復古造型加上流蘇束線顯得古色古香又帶文青書卷味，外皮燙印《中庸》第二十章之九經典古文，鼓勵學子透過廣博學習、細心求教、慎重思考、明白辨別、切實實行向學。

陳宗緯提醒民眾，今年釋奠典禮參觀證全數索取完畢，但沒拿到的民眾也請不要失望，現場還有領取機會。

(中時 )