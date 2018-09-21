新竹》蔡政府將管制大陸居留台人 謝文進怒批：黑名單「還魂」

2018年09月21日 17:17 中時 陳育賢

無黨籍新竹市長參選人謝文進21日抨擊蔡英文政府將對領用大陸居住證的留陸台灣人祭出嚴密管制辦法，他認為這是在限縮有大陸居住證的台灣人公民權，且還不准擔任台灣公職、不能回台參選，這根本是在搞黑名單還魂的勾當，要把台灣子弟和人才往外推給中國政府。

謝文進昨天在副議長許修睿及無黨的新民意問政聯盟議員余邦彥、陳清全、許文棟、陳啟源、羅文熾、黃美慧與國民黨籍議員顏政德、段孝芳、李國璋的陪同下召開記者會，他說，有台商朋友及眷屬最近向他反映，大陸政府核發留陸台灣人居住證，是為方便他們買車票，讓他們生活得更輕鬆自在，大陸從沒有要求領證的台灣人要對大陸宣誓效忠，更沒附帶政治條件，如此的對台政策，比起美國更為寬鬆。

但民進黨政府對此卻是持懷疑態度，並假設領大陸居住證的台灣人，都具有大陸國民身分，有居住證的台人就被打成是認同大陸、融合大陸，會威脅台灣安全，更甚者還將祭出強制申報造冊辦法。

這讓人想到戒嚴時代的黑名單，是依據當事人言論及所參加的團體而進行列管，但當年這個作法也只是個案的累積，只有很少數旅外台灣人民被限縮權利。

但今日的蔡政府則是對領陸居住證台民，不分青紅皂白一律申報造冊，且不論有無證據，都將可能全部予以限縮公民權。

謝文進指出，如此「還魂」的黑名單，比戒嚴時代還恐怖，這種針對旅陸台商、台眷、台幹、台生的歧視性立法，不容於民主自由社會，更不容於現代化的台灣。

他身為競選下屆新竹市長的參選人，有責任站出來發聲，台商和他們的家人也希望議會能提案促請蔡政府不要再把台灣子弟、台灣人才往外推了。

他並請民進黨和蔡政府再思考，大陸政府為台灣人做好事，台灣政府就懲罰自己的子民，這樣下去，這個政府還會得到台灣人的支持嗎？希望蔡政府三思。

(中時 )