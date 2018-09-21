國家防災日 慈濟致贈救災裝備 展現後勤能量

已成為國家防救災動員組織的慈濟基金會，今天在板橋第一體育場展示救災「全裝備」，圖為慈濟ATV救災工作車。（圖／慈濟基金會提供）

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慈濟基金會今於板橋第一體育場舉行的「2018年國家防災日」展示救災裝備，圖為慈濟火箭爐＆生質燃料。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟基金會展示的救災「全裝備」之一，圖為淨水設備處理過的飲用水。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟基金會贈送救災用的防割手套給特搜隊使用。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟基金會在「2018年國家防災日」展示救災裝備，展現出政府與民間結合的救災能量。（圖／慈濟基金會提供）
慈濟志工與特搜隊員互相感恩並合影留念。（圖／慈濟基金會提供）

「行動廚房、淨水設備、通信設備、ATV救災工作車、火箭爐＆生質燃料、香積飯、福慧床、環保毛毯、防穿刺鞋、防割手套」，各種協助救災的後勤配備令人目不暇給。

每年9月21日為國家防災日，已成為國家防救災動員組織的慈濟基金會，今天參與在板橋第一體育場舉行的「2018年國家防災日」大規模震災消防救災動員演練。除展現慈濟志工「走在最前、做到最後」的動員力外，更展現出慈濟協助政府救災的重要後勤裝備。

內政部結合2018年國家防災日系列活動，想定模擬北部山腳斷層南段錯動，引發芮氏規模6.6、震度7級劇震，並與新北市舉行大規模震災消防救災動員演練；為提升及驗證實務運作能力，而在板橋第一運動場規劃單點災害搶救演練。其中慈濟基金會與花蓮縣特搜隊、新竹縣特搜隊、新竹市特搜隊、內政部消防署等單位，共同進行防災演練。

內政部消防署長陳文龍、新北市政府副市長呂衛青蒞臨視導，肯定並感恩慈濟凝聚善能力，發揮善效應，成為政府重要的後勤民間組織。

慈濟基金會表示，為因應全球天災地變的災變現場，慈濟在2004年成立「慈濟國際人道援助會」，以環保理念與台灣工研院合作，研發多項創新救援物資、落實災害防治功能，因時、因地於國內外災區，加強援助者及受援者的人身安全，以進行防災、減災及救災的援助需求。

演練據點之一的板橋第一運動場，慈濟向各會大眾展示多項賑災的「慈悲科技」法寶，包含行動廚房、淨水設備、通信設備、ATV救災工作車、火箭爐＆生質燃料、香積飯、福慧床、環保毛毯、防穿刺鞋、防割手套等。

慈濟基金會指出，慈悲科技的應用，源自證嚴法師的一份悲憫，將慈悲、科技化為具體行動，馳援災區，讓挨餓受凍的災民，身心得以安頓、悲憫能夠綿延，以感受無限寬廣的大愛力量。

演練後，有感於救災人員經常冒著生命危險、踩踏在裸露的鋼筋中，慈濟基金會致贈參與演練的單位「防穿刺鞋墊」及「防割手套」，由台北慈濟醫院黃思誠副院長代表致贈，內政部消防署特搜隊梁國偉隊長代表各特搜隊單位收下並感恩。

慈濟基金會表示，慈濟在防救災過程中講求環保與全方位關懷，並針對災後需要，思考研發兼具慈悲人文的環保科技救災物品，期待能持續成為第一線救災人員的堅實後盾，保護搶救生命人員的安全。

(中時 )

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