冠狀動脈少見的三條全阻塞 休克瀕死國泰團隊搶救重生

2018年09月21日 17:06 中時 魏怡嘉

急性心肌梗塞心臟冠狀動脈同時塞2條臨床發現比率在10％以下，同時塞3條更是罕見，通常救回機率不到1成，國泰醫療團隊日前自鬼門關前，搶救回3條冠狀動脈都阻塞的莊先生，莊先生說，自己菸齡20多年，30年以上沒踏進醫院過，沒想到一次發作就這麼嚴重，除了感謝醫療團隊之外，也決定戒抽了20多年的菸，要健康過生活。

莊先生說，其實在急性心肌梗塞發作前半年，他就有胸悶及喘的情形，但都休息一下就好了，發作的那一天，他也以為休息一下就沒事，但一直都沒改善，還以為自己是中暑了，由於愈來愈不舒服，趕緊請同事載他到醫院，沒想到差點就沒命了。

國泰醫院心血管中心心臟電生理學科主任柯文欽表示，48歲的莊先生被送至醫院急診時，已呈休克、心臟衰竭並出現心跳停止狀態，救回的機率很低，經進一步檢查發現，莊先生冠狀動脈的左迴旋支、左前降支、右冠狀動脈皆全阻塞，而它們皆是供應心臟血液的重要血管，任何一條阻塞都可能造成猝死，像莊先生3條全阻塞，臨床上實在少見。

所幸經醫療團隊仍積極搶救，予以氣球擴張支架置放、主動脈幫浦、葉克膜急救及最後動了冠狀動脈繞道手術，從鬼門關前將莊先生救回，昨日院方為莊先生準備了蛋糕，慶祝他重生。

國泰醫院心血管中心心臟血管外科醫師李孟霖表示，其實約80％的心肌梗塞會有先期症狀，包括胸悶、心絞痛及喘等，當有這些症狀出現就必須立即就醫。另外有約16％的病人有「非典型」的症狀，可能前下頸部、下牙床痛、上腹部不適表現。但也有約4％的冠狀動脈疾病患者，完全沒有症狀。

另根據統計，心肌梗塞男性病患中8成曾經有抽菸習慣，臨床研究顯示，由於香菸含尼古丁、一氧化碳及自由基等危害物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠，易使血管栓塞。柯文欽呼籲癮君子，及早戒菸、不傷心，此外，身體如有不適要盡早就醫，不要以為休息一下沒事就不看醫師，另三高、高齡、肥胖、遺傳等也是危險因子，建議定期檢查，減少急性心肌梗塞的發生。

(中時 )