台電金門雄獅堡淨灘 500軍民炎陽下做環保

2018年09月21日 17:07 中時 李金生

攜手做環保，大家一起來！（李金生攝）

台電關心海洋環境，自1994年開始舉辦淨灘活動，今年已邁入第25年。（李金生攝）

副縣長吳成典、立委楊鎮浯等人偕軍民500人一起撿垃圾。（李金生攝）

台電將沿續以往與董氏基金會合作模式，每檢拾1公斤垃圾就捐贈董氏基金會10元，支持董氏基金會投入青少年憂鬱防治工作。（李金生攝）

500位軍民攜手撿拾垃圾，還給海灘水水、美美的面貌，也讓民眾中秋賞月多了一處潔淨好地方。（李金生攝）

500位軍民攜手撿拾垃圾，還給海灘潔淨的環境。（李金生攝）

台電金門區營業處今（21）日在金城鎮「雄獅堡」海灘舉辦年度淨灘活動，500位軍民攜手撿拾垃圾，還給海灘水水、美美的面貌，也讓民眾中秋賞月多了一處潔淨好地方。

此次活動由台電金門區營業處長楊崇和主持，台電塔山發電廠、塔山工務所共同辦理。另邀請金門國家公園管理處、金門縣環保局、金城鎮公所協辦。副縣長吳成典、立委楊鎮浯等人偕軍民500人頂著炎陽做環保，沿著「雄獅堡」一帶迤邐近1公里，十分壯觀！

楊崇和指出，台電關心海洋環境，自1994年開始舉辦淨灘活動，今年已邁入第25年，為提升淨灘活動的公益能量，台電將沿續以往與董氏基金會合作模式，每檢拾1公斤垃圾就捐贈董氏基金會10元，支持董氏基金會投入青少年憂鬱防治工作，也希望透過「淨灘」與「淨心」的活動，喚起大家對自然、人文環境的關懷。

(中時 )