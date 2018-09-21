台電金門雄獅堡淨灘 500軍民炎陽下做環保

台電金門區營業處今（21）日在金城鎮「雄獅堡」海灘舉辦年度淨灘活動。（李金生攝）

友善列印
中時
攜手做環保，大家一起來！（李金生攝）
台電關心海洋環境，自1994年開始舉辦淨灘活動，今年已邁入第25年。（李金生攝）
副縣長吳成典、立委楊鎮浯等人偕軍民500人一起撿垃圾。（李金生攝）
台電將沿續以往與董氏基金會合作模式，每檢拾1公斤垃圾就捐贈董氏基金會10元，支持董氏基金會投入青少年憂鬱防治工作。（李金生攝）
500位軍民攜手撿拾垃圾，還給海灘水水、美美的面貌，也讓民眾中秋賞月多了一處潔淨好地方。（李金生攝）
500位軍民攜手撿拾垃圾，還給海灘潔淨的環境。（李金生攝）

台電金門區營業處今（21）日在金城鎮「雄獅堡」海灘舉辦年度淨灘活動，500位軍民攜手撿拾垃圾，還給海灘水水、美美的面貌，也讓民眾中秋賞月多了一處潔淨好地方。

此次活動由台電金門區營業處長楊崇和主持，台電塔山發電廠、塔山工務所共同辦理。另邀請金門國家公園管理處、金門縣環保局、金城鎮公所協辦。副縣長吳成典、立委楊鎮浯等人偕軍民500人頂著炎陽做環保，沿著「雄獅堡」一帶迤邐近1公里，十分壯觀！

楊崇和指出，台電關心海洋環境，自1994年開始舉辦淨灘活動，今年已邁入第25年，為提升淨灘活動的公益能量，台電將沿續以往與董氏基金會合作模式，每檢拾1公斤垃圾就捐贈董氏基金會10元，支持董氏基金會投入青少年憂鬱防治工作，也希望透過「淨灘」與「淨心」的活動，喚起大家對自然、人文環境的關懷。

(中時 )

冠狀動脈少見的三條全阻塞 休克… 桃文昌國中 200學生食物中毒上吐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。