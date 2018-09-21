小英不滿意度創新高 網友曝藍綠兩黨最大差異

總統蔡英文。(圖／本報資料照，姚志平攝)

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中時電子報
/綜合報導

民進黨2016年上台後至今兩年多，言行屢受爭議，甚至近期民調顯示，對蔡英文施政不滿意度創2016年以來新高，不滿意度達到54.5%，對此，批踢踢鄉民說藍綠兩黨最大差異，在於國民黨做錯事會不說話，但你罵民進黨，他不但反罵你，還會告你。

據《台灣民意基金會》9月17日所做的最新民調，對於「贊不贊同總統蔡英文對國家大事的處理方式」，不滿意度相較上個月，從49.9%上升到54.5%，上升了4.6個百分點。更創下2016年5月上台以來的新高。

網友sincsnow在批踢踢發文說，民進黨在2016年上台之前，召喚覺青和各路支持者攻佔立法院、行政院，且大肆宣揚台獨理念，並間接造成了執政的國民黨在2016年大敗下台，網友感嘆，還好民進黨上台了，不然無從照見真實的民進黨。

網友表示，藍綠兩黨差別在於，民進黨都有雙重標準，在國民黨執政時，民進黨凡事都攻擊、反對，結果換自己上台後，卻開始做之前反對的事，「如果罵國民黨做錯事了牠會不說話，但民進黨執政後，你罵他，他會反罵你、還會告你」，還說「不爽不要投」，網友還說，還好民進黨上台，不然大家就會繼續被騙下去。

其他網友說，「淚推啊」、「KMT是壞，DPP是又奸又壞」、「沒有比較沒有傷害，DPP上台後才看清他們之前手法有多骯髒」、「KMT至少還有禮義廉恥」、「DPP壞，這不是大家都知道的」、「DPP所有人都鬥，玩弄百姓，要死一起死概念」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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