桃文昌國中 200學生食物中毒上吐下瀉

2018年09月21日 17:14 中時 蔡依珍

衛生局也已採集食餘、廚工和學生檢體、帶回送驗，最快1周將會出爐。（蔡依珍翻攝）

桃園區文昌國中400名8年級學生，疑有1半學生，20日晚間陸續出現上吐下瀉的情況，校方直到21日一早陸續送45名學生就醫，才驚覺疑似發生營養午餐食物中毒，推測是前天中午檸檬愛玉冰品不潔所致，衛生局已到校採驗，廠商承諾負起全責。

校方表示，文昌國中8年級學生今早陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等疑似食物中毒的症狀，甚至有多名學生請假，立即通報衛生局及教育局，並以計程車陸續將不適的學生送醫，一個早上共有30人送敏盛醫院、15人送聖保祿醫院。

校方指出，學校過去有設廚房，今年因興建活動中心改外訂餐盒，3個年級分別由3家廠商得標，其中8年級16班共400位學生昨午食用彩椒鐵板魚酥、干丁肉燥、菇菇花椰雙匯和檸檬愛玉冰，師生食用時並無異狀，但凌晨開始陸續發生不適，因廠商也有與其他學校合作，僅檸檬愛玉冰是文昌獨有，懷疑恐冰品不潔導致。

目前45名學生已陸續返校或由家長帶回家休息，今已立即勒令廠商停止供餐，由7和9年級的廠商協助供餐，並提供白吐司、運動飲料給身體不適的師生，衛生局也已採集食餘、廚工和學生檢體、帶回送驗，最快1周將會出爐。

議員李光達獲悉立即前往關心，強調自己一向最關心學生營養午餐安全，催生營養午餐用有機蔬菜，更曾要求全面禁用頂新產品，以確保師生的健康，將要求衛生局和教育局釐清相關責任，加強對午餐廠商衛生安全要求。

(中時 )