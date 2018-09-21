今昔有別 新iPhone在陸未有火爆待遇

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新浪財經21日報導，中國市場一直是蘋果手機最重要的海外市場，過去每逢新機發售，也備受中國粉絲排隊追捧，但這次蘋果新手機卻未在中國出現火爆情況。

9月21日早8點，比平時早營業2個小時，iphoneXS系列中國首發開售。但7點45分，北京王府井蘋果店門前面，僅有十幾個人排隊等待取預定好的新款iPhone。蘋果取消首發排隊搶購後，門前略顯冷清。但2012年iPhone 4s發售時，北京三里屯蘋果店有眾多果粉曾經通宵排隊，甚至要讓警方臨時進行交通管制。

報導稱，蘋果雖為中國市場打造雙卡雙待功能，奉上滿滿誠意。但另一邊，中國本土手機廠商正在崛起，外觀設計已在趕超蘋果，價格優勢明顯。

市場調研公司鉑慧（Prophet）近日發布的「中國品牌相關性指數」調研報告顯示，中國消費者對蘋果的熱情正在減退，他們轉而開始支援國產品牌的科技公司。去年蘋果在榜單中排名第五，今年卻跌出前十位。一位業內人士表示，蘋果已經逐漸改變了它的創新文化。

報告指出，與當今中國消費者息息相關的十大品牌中，蘋果並不在列。支付寶和安卓系統（Android）憑藉強大的品牌相關性分別位列榜單第一名和第二名，微信、華為及微軟緊隨其後，躋身前五強。

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