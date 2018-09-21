南市特警破獲透天庴簽賭機房 投注金額高達2500萬元

台南市警方出動特警攻堅破獲網路簽賭機房，並當場逮獲3名嫌犯。（洪榮志翻攝）

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台南市警方破獲網路簽賭案，3名嫌犯被移送法辦。（洪榮志翻攝）

台南市警六分局等單位歷經2個多月的跟監蒐證，持搜索票前往仁德區某透天民宅，當場查獲網路簽賭機房，還逮獲3名男子涉嫌利用網路拉攏民眾簽賭，從今年7月份迄今投注金額高達2500萬元，並查扣電腦主機6台、螢幕11台、行動電話10台、SIM卡、帳冊等證物。

警方指出，市警六分局偵查隊會同刑事警察局第八大隊第三隊、歸仁警分局、高雄市刑事警察大隊、高雄市特勤中隊等單位組成專案小組共同查緝的網路簽賭案，涉案的28歲傅姓男子、28歲王姓男子、23歲陳姓男子等人，成立會員式簽賭集團，還大膽地在仁德區中山路鬧區透天厝設置簽賭機房，並經常不定時機動式的隨機轉移，避免遭查緝；加上該集團成員出入行事十分謹慎，增加警方追緝的難度。

警方歷經2個月的蒐證以及調閱資料，確認該機房位置後，隨即報請台南地檢署檢察官蘇炯峰指揮偵辦，經向台南地院聲請搜索票後，20日前往查緝時，為免打草驚蛇，專案小組與特勤警由頂樓攀降迅速攻堅，破壞3樓的落地窗後進入屋內制伏3人，並引導屋外警力順利進入搜索、偵查。

警方發現，該集團從今年7月起在該處架設機房，利用網路招募會員加入該集團簽賭網站進行簽賭，短短2個月收取的賭資已高達2500餘萬元，還利用嚴格員工管理與交戰守則，告知共犯如何有效招募會員，以及吸引會員投入大筆金錢下注。

警方搜索時，發現嫌犯等人於1樓供奉千歲、哪吒等神像祈求財運，但作奸犯科仍難逃法網。全案偵訊後，依賭博等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )

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