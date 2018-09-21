戴立忍、桂綸鎂驚爆分手 一句話斬斷14年情分

戴立忍、桂綸鎂驚爆14年情已逝。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
戴立忍、桂綸鎂因拍攝電影《經過》生情愫。(翻攝豆瓣網)

金馬影后桂綸鎂與大17歲男友戴立忍愛情長跑14年，感情穩定，早已視對方為家人，外界也看好兩人終成眷屬，未料今(21日)卻驚傳兩人已分手，桂綸鎂稍早出席公開活動，被問起戴立忍，僅回應「不方便回答」，一句話斷開14年情份。

愛情長跑14年不娶桂綸鎂 戴立忍鬆口真實主因

戴立忍2004年因為拍攝電影《經過》邂逅桂綸鎂，兩人跨越17歲的年齡差距，一路交往下來，感情低調又穩定，2009年戴立忍憑著《不能沒有你》奪下金馬最佳導演，桂綸鎂更不避嫌地大方給男友一個擁抱，令人印象深刻。

據蘋果日報報導，兩人分手有跡可循，昔日同居處的鄰居也透露，兩人已搬走2年，戴立忍近來以帆船為家，在宜蘭烏石港獨居約半年，但周遭友人都沒見過桂綸鎂的身影。

桂綸鎂20歲就與戴立忍在一起，知名度加上年齡差距，也讓外界格外好奇兩人遲遲不婚理由，昔日桂綸鎂接受雜誌專訪，就曾透露對戴立忍的情意，「我很高興認識大寶十多年來，他一直在成為他自己，不偏不倚，不卑不亢，而且他淡名利紅場，一直是光著腳踩在土地上，關心著自己、社會、群眾。我覺得那個踏實，是他自己從心底都會感到快樂的。」桂綸鎂與戴立忍的相知相惜，對比如今分手傳聞，令人感傷又遺憾。

(中時電子報)

2富察皇后米蘭對決！秦嵐氣場太強大
《如懿傳》太后過往被挖 疑認戀過奧斯卡配樂大師
皇帝哭哭！《如懿傳》端莊皇后原來這麼辣 艷舞照瘋傳
應鎮國愛車成痴 就像女生愛包 呼巴掌闖關 花花Teddy玩出火氣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。