戴立忍、桂綸鎂驚爆分手 一句話斬斷14年情分

2018年09月21日 17:15 中時電子報 吳玫穎

戴立忍、桂綸鎂因拍攝電影《經過》生情愫。(翻攝豆瓣網)

金馬影后桂綸鎂與大17歲男友戴立忍愛情長跑14年，感情穩定，早已視對方為家人，外界也看好兩人終成眷屬，未料今(21日)卻驚傳兩人已分手，桂綸鎂稍早出席公開活動，被問起戴立忍，僅回應「不方便回答」，一句話斷開14年情份。

戴立忍2004年因為拍攝電影《經過》邂逅桂綸鎂，兩人跨越17歲的年齡差距，一路交往下來，感情低調又穩定，2009年戴立忍憑著《不能沒有你》奪下金馬最佳導演，桂綸鎂更不避嫌地大方給男友一個擁抱，令人印象深刻。

據蘋果日報報導，兩人分手有跡可循，昔日同居處的鄰居也透露，兩人已搬走2年，戴立忍近來以帆船為家，在宜蘭烏石港獨居約半年，但周遭友人都沒見過桂綸鎂的身影。

桂綸鎂20歲就與戴立忍在一起，知名度加上年齡差距，也讓外界格外好奇兩人遲遲不婚理由，昔日桂綸鎂接受雜誌專訪，就曾透露對戴立忍的情意，「我很高興認識大寶十多年來，他一直在成為他自己，不偏不倚，不卑不亢，而且他淡名利紅場，一直是光著腳踩在土地上，關心著自己、社會、群眾。我覺得那個踏實，是他自己從心底都會感到快樂的。」桂綸鎂與戴立忍的相知相惜，對比如今分手傳聞，令人感傷又遺憾。

(中時電子報)