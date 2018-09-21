廚師的畫畫人生 吳玉珮展出色彩對話

會做菜、開餐廳的吳玉珮7年前重拾畫筆，透過油畫呈現心中情感，即日起在港區藝術中心展出。(林欣儀攝)

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讀書時學的是農、出社會後當過電子廠作業員的吳玉珮，因為喜愛吃、29年前開起餐廳，也因為喜歡畫畫、7年前一頭栽進油畫世界，至今完成上百幅作品，即日起更在港區文化藝術中心舉辦今年度個展，希望與喜愛藝文的民眾分享她的創作。

吳玉珮出身在金門，她笑說，父親是古蹟修繕師、母親曾開小吃店，從小看著爸爸修復古蹟時，心中就開始為每件物品上色，並利用每刻時間塗鴉，所有課本幾乎被畫上人物、花草或動物等圖樣，「沒有一本課本是空白的」。

雖然從小喜愛畫畫，但吳玉珮人生的前半段都在為生活忙碌奔波，54歲的她說，25歲那年在精品店上班，因夢想開間自己的店，又承襲了母親的一手好廚藝，決定開餐廳、為自己賺第一桶金，開始她廚師的生活。

除埋首於道地金門料理，吳玉珮不忘最愛的繪畫，2011年開始重拾畫筆，她說，經濟穩定後也希望豐富精神層面，隨著東海大學美術系研究所學生陳縈禎學油畫，「老師為提升我的興趣與成就感，從潑畫開始、教我玩顏色」。

這次展出的作品「深深的被你打敗」就是玩顏色創作而成的，吳玉珮說，一開始是以海浪、岩石為構想，加入畫技技法與顏色運用，畫出了以藍色為底的抽象畫，而每當遇到瓶頸、壓力大時，就會開始玩顏色，從中尋找突破。

「做菜是藝術、畫畫也是藝術，兩者相輔相成！」吳玉珮笑著說，因為對色彩有豐富的感觸與應用，在學畫後對配色、擺設更有心得，將此美學概念運用在菜色鋪陳上，兩者相得益彰，都讓自己從中得到許多成就感。

今年度第一場個展即日起在港區藝術中心展開，展出近20幅她近2年創作，作品以吳玉珮最愛的百合花、花卉及大自然景致為主，將持續展出至10月14日，盼透過創作與愛畫人士對話。

(中時 )

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