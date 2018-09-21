南投縣辦日月潭馬拉松游泳國際邀請賽 明年可望成亞洲第二站認可賽事

2018年09月21日 19:12 中時 沈揮勝

「日月潭馬拉松游泳國際邀請賽」21日賽前記者會中，FINA總會首席祕書長塔哈（左）被熱情的媒體包圍採訪。（沈揮勝攝）

南投縣政府、中華民國游泳協會爭取舉辦「日月潭馬拉松游泳國際比賽」，獲FINA國際游泳總會首肯，22日將以測試邀請賽形式爭取明年列為亞洲積分站賽事。21日記者會中，副縣長陳正昇、FINA總會首席祕書長塔哈，與參賽9國高手齊聚一堂，預祝賽事順利圓滿！

FINA國際游泳總會首席祕書長、同時也擔任亞洲游泳總會祕書長的阿曼蘇丹國Taha Al Kishri塔哈表示，首度來台對南投好山好水印象美好！尤其清境一帶既漂亮又乾淨、日月潭水質清澈適合游泳比賽，未來很有機會繼續承辦大型運動賽事。

記者會21日上午在日月潭馥麗溫泉大飯店原民歌舞聲中開場，日管處長洪維新、中華民國游泳協會理事長曾正宗共襄盛舉；港、澳、泰國與印度、斯里蘭卡、敘利亞、越南、澳洲和中華隊，總計149名選手依序上台，再由陳正昇與塔哈聯袂作賽前說明與宣傳。

陳正昇指出，南投縣有36年的萬人泳渡承辦經驗和熱忱，這次獲FINA青睞將世界級馬拉松游泳賽引進台灣，若一切順利可望在2019年至2021年，以「FINA國際泳聯馬拉松游泳世界巡迴賽台灣日月潭站」為名，成為世界馬拉松游泳巡迴賽亞洲積分站。

目前亞洲區僅有大陸浙江省千島湖列為正式認可賽事，日月潭若能順利通過22日測試邀請賽，將成為亞洲第二個認可賽事

邀請賽分為10公里及2公里國際長泳賽；10公里組有9國、45位頂尖菁英好手一起競泳，2公里組則有84位選手參與。10公里男、女組第1名各頒發獎金2500美元、2公里組第1名800美元，總獎金美金2萬4000元。

(中時 )