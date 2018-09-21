台中》中油為花博加油 贊助交通接駁車油品

2018年09月21日 18:00 中時 盧金足

台灣中油公司響應花博，21日宣布贊助60萬公升接駁車運輸油品。（盧金足攝）

台灣中油董事長戴謙（右）21日宣布贊助花博接駁車用油，台中市長林佳龍以熱烈掌聲感謝響應綠色運輸政策。（盧金足攝）

台灣中油公司響應花博，贊助60萬公升接駁車運輸油品，也由台中市54間中油直營加油站加入花博特約商店，花博期間持「花博卡」即享中油附設商店購物優惠。市長林佳龍表示

，台中花博也是台灣花博，感謝企業響應，許多美好的事正在發生，歡迎大家相揪來看花博。

「花現台中花博新魅力-台灣中油贊助記者會」21日在台灣大道市政大樓舉行，林佳龍在副秘書長郭坤明、經發局長呂曜志、交通局專門委員許昭琮等人陪同下出席，台灣中油董事長戴謙、副總經理黃仁弘、台中市直轄加油站商業同業公會理事長顏呈祥、台中市加油站商業同業公會理事長顏呈祈、加油站公會全國聯合會榮譽理事長陳國丞、台灣中油油品行銷事業部台中營業處處長邱垂興等人共襄盛舉。

「因為花博，美好的事正在發生！」林佳龍說，台中花博是行政院核定的國家重點計畫，這場盛會也是台灣的花博，感謝許多企業響應參與，台灣中油贊助花博60萬公升油品，台中市54間直營加油站也加入花博特約商店。

此外，市民持「花博卡」至加油站附設商店購物可享有優惠

，全台近2000間直營、加盟站也將協助宣傳花博，邀請大家相揪來看花博，感謝中油為花博加油，以及各界共同支持。

戴謙指出，中油贊助花博展期間接駁車用油，以實質行動響應政府節能減碳、綠色運輸政策，后里區加油站也將設置植生牆，同時強化廁所清潔及站區綠美化，提供遊客乾淨、明亮的停留休憩點，營造花園城市。

市府經發局長呂曜志表示，台灣中油贊助60萬公升油品，期待民眾透過大眾運輸往返的過程中，將可親近更多在地文化及特色商家，帶動地方經濟發展。而中油全台近2000間直營、加盟站也將懸掛花博宣傳布條，邀請更多人來花博參觀

，瞭解台中花博的核心理念。

台中市54間直營加油站加入花博特約商店，展期間將推出「

中油五力、花現台中花博新魅力」優惠活動，商品包括洗可麗環保系列用品─洗衣精、洗碗精、浴廁清潔劑、紅景天運動飲料、高效能清淨添加劑(汽油、柴油)等6項，首波將於11月推出，民眾持花博卡消費，享洗衣精第2件79折優惠；第二波則將於12月推出洗碗精第2件79折優惠。

(中時 )