愛情長跑14年不娶桂綸鎂 戴立忍鬆口真實主因

2018年09月21日 17:36 中時電子報 蔡曉婷

戴立忍、桂綸鎂當年合作電影《經過》相戀。（圖／資料照片）

金馬導演戴立忍與小17歲影后桂綸鎂愛情長跑14年，才子佳人組合一路走來獲得不少影迷祝福，今(21日)卻傳出兩人情變，雙雙搬離同居愛巢約兩年多，而過去戴立忍頻被催婚，他回應不是不想娶女友，是因「現在各方面都很安逸平衡」，除了人和，還要等天時地利，道盡兩人「只差一步」的窘境。

桂綸鎂去年11月出席電影《幸福路上》首映，問幸福狀態如何？想不想結婚？桂綸鎂被逼得回答：「我覺得幸福有很多種形式，不見得一定要子孫滿堂，如果跟伴侶很契合，就很幸福了。」並直言還沒有結婚計畫。

2004年戴立忍和桂綸鎂因拍攝電影《經過》相識相戀，兩人交往多年仍沒結婚打算，2016年男方出席《獨一無二》試映會時，被導演楊順清爆料私下很愛小孩，戴立忍便尷尬轉移話題，之後鬆口並非不想結婚，要等到天時、地利、人和三個條件都有了才能往前，也強調喜歡目前生活步調，「現在各方面很安逸平衡」。

同年桂綸鎂接受雜誌專訪，被問愛情長跑多年理由，桂綸鎂說最好的另一半並不是和你喜好、思想一致的，「可是我覺得對方一定要有一個特點是你尊重、尊敬的」，然後可以因此學會包容對方，繼續一起往前走，也強調：「我們都還在學習，互相鼓勵，彼此陪伴吧！」未料如今兩人被爆早在當時結束分居並分手，不禁讓人十分詫異。

(中時電子報)