愛情長跑14年不娶桂綸鎂 戴立忍鬆口真實主因

戴立忍、桂綸鎂被爆分手。（圖／中時資料照片）

友善列印
中時電子報
戴立忍、桂綸鎂當年合作電影《經過》相戀。（圖／資料照片）

金馬導演戴立忍與小17歲影后桂綸鎂愛情長跑14年，才子佳人組合一路走來獲得不少影迷祝福，今(21日)卻傳出兩人情變，雙雙搬離同居愛巢約兩年多，而過去戴立忍頻被催婚，他回應不是不想娶女友，是因「現在各方面都很安逸平衡」，除了人和，還要等天時地利，道盡兩人「只差一步」的窘境。

戴立忍、桂綸鎂驚爆分手 一句話斬斷14年情分

桂綸鎂去年11月出席電影《幸福路上》首映，問幸福狀態如何？想不想結婚？桂綸鎂被逼得回答：「我覺得幸福有很多種形式，不見得一定要子孫滿堂，如果跟伴侶很契合，就很幸福了。」並直言還沒有結婚計畫。

2004年戴立忍和桂綸鎂因拍攝電影《經過》相識相戀，兩人交往多年仍沒結婚打算，2016年男方出席《獨一無二》試映會時，被導演楊順清爆料私下很愛小孩，戴立忍便尷尬轉移話題，之後鬆口並非不想結婚，要等到天時、地利、人和三個條件都有了才能往前，也強調喜歡目前生活步調，「現在各方面很安逸平衡」。

同年桂綸鎂接受雜誌專訪，被問愛情長跑多年理由，桂綸鎂說最好的另一半並不是和你喜好、思想一致的，「可是我覺得對方一定要有一個特點是你尊重、尊敬的」，然後可以因此學會包容對方，繼續一起往前走，也強調：「我們都還在學習，互相鼓勵，彼此陪伴吧！」未料如今兩人被爆早在當時結束分居並分手，不禁讓人十分詫異。

(中時電子報)

資深男星曬嫩照撞臉孫協志 網友嘆：現在大走鐘
艾希頓庫奇車禍撞飛人 傷者濺血「求合照」
呼巴掌闖關 花花Teddy玩出火氣 北市觀傳局搭《延禧攻略》熱 Q版…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。