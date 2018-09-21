吳敦義：張天欽要當東廠　先把自己「割掉」吧！

2018年09月21日 18:14 中時 楊佳穎

年底選戰逼近，國民黨主席吳敦義21日出席「北北基市長候選人台灣影視界後援會」活動，致詞時提到促轉會前副主委張天欽，竟語出驚人表示，什麼東廠、西廠，張天欽要當東廠「先把自己割掉吧！」魏忠賢就沒有那個東西。他還酸，割掉才不會發生「隨扈跟武官」的事情，不割就會出這種狀況；語畢引發現場一陣笑聲，吳還補充「講太監太沉重」。

吳敦義致詞時批評蔡政府，現在墾丁雪崩、阿里山生意也差很多，日月潭船家叫苦連天，連夜市都接近崩盤，「這就是蔡英文的負面貢獻」，這些帳都要算到蔡英文身上。他重批，如果一個總統可以兩岸搞到這樣，連觀光客數量都要騙台灣人，觀光局竟連移工、外配返鄉回台都算成觀光客，搭飛機到桃園機場坐30分鐘、喝杯咖啡再轉機也算觀光客？「妳騙也不要騙到這樣！」

吳敦義又說，什麼東廠、西廠，張天欽要當東廠「先把自己割掉吧！」魏忠賢就沒有那個東西。他接著提到總統府女武官不倫事件，直言「割掉才不會發生『隨扈跟武官』嘛！」都割掉最好，不割就會出這種狀況；且總統府的武官跟隨扈居然通姦，「老實講這種總統還有臉面對國人嗎？無恥到極！」

語畢，吳敦義也不忘為國民黨台北市長參選人丁守中拉抬，呼籲大家要選「有3守中」的丁守中，就是守護中華民國、守護中國國民黨及守護中道不偏激不亂搞。

吳敦義說，丁守中做過台大教授卻很親民，當立委時也都是最好的立委，自己在當行政院長時，發現丁問政鏗鏘有聲、非常好，不會羞辱官員，但該講的一定講，也很有禮節及內容，當時就想若丁當台北市長非常的適合，所以希望大家一定要支持丁守中當選。

(中時 )