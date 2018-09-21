這縣市保母中秋禮金拿6千！網驚：天龍國要讓位了

2018年09月21日 17:41 中時電子報 莊楚雯

其實保母也有三節和年終，該給多少才不會失禮，卻是一個大問題。有的保母會在合約中註明，有的則說「意思一下」即可，讓爸爸媽媽們傷透腦筋，包得多負擔太大、包太少怕失禮被比較。就有網友上PTT發文，到底中秋節禮金包要多少？意外發現，竹北的網友包得最大方，讓人甘拜下風「天龍國讓位給竹北！」

原PO為了保母的中秋禮金困擾許久，「我爬文後發現，各個縣市好像沒有包多少的標準，我知道量力而為…但可否請大家分享一下各地區的金額讓我參考呢。」

對於中秋禮金，網友們給的金額各有不同，「台北/簽3000以上，不收禮盒/包3600」、「台南，2000+禮盒。保姆是說隨意，但我都固定三節$2000」、「高雄/簽約1000/包1000+禮盒」、「彰化 簽2000 給2000」、「桃園/簽約3000/給3000+禮盒」。

從留言可以看出來，各地的父母們中秋都給1000至3000左右，但新竹卻給得特別多，「竹北5000，簽約時答應的」、「新竹 8500」、「竹北/簽約只寫紅包，沒金額/包6000+約500的禮盒」、「竹北/6000，覺得保母帶的不錯」、「看完這位串發覺天龍要讓位給竹北了 好可怕」、「竹北超越台北了」，但多數網友認為，還是跟保母約定好，才不會造成不必要的誤會。

(中時電子報)