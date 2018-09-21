中市三十年老牌中盤商　不敵不景氣　轉賣仿冒品

2018年09月21日 17:53 中時 黃國峰

保二總隊刑大偵二隊在沙鹿鹿寮成衣集散商圈、二批發商店面查獲4千多件仿冒童裝等商品，其中正版原價700至1000多元的Ｔ恤，下游廠商只賣100元。（黃國峰攝）

保二總隊刑大偵二隊在沙鹿鹿寮成衣集散商圈、二批發商店面查獲4千多件仿冒童裝等商品，侵權市值達新臺幣200餘萬元。（黃國峰攝）

小孩錢好賺！中市沙鹿區鹿寮成衣集散地二已家有30年歷史的中盤商，低價向大陸地區進口仿冒Roots、adidas、champion、Peppa Pig（佩佩豬）等名牌童裝、用品，再轉賣給下游業者，保二總隊刑大偵二隊獲報，經2個多月追查，查獲4500多件仿冒童裝、包包等商品，侵權市值超過200萬元，訊後將近半百詹姓、徐姓負責人依違反商標法移送。

保二總隊刑大偵二隊於日前在中市下游業者查獲仿冒商品，經向上朔源，發現系沙鹿知名成衣集散地鹿寮商圈二家批發商行所出貨，警方持搜索票前往由68歲詹男及58歲徐女所分別經營的二家批發商行搜索後，共查扣adidas、Peppa Pig、Roots、Jordan等仿冒商標商品逾四千件，侵權市值達新臺幣200餘萬元。

警方調查，詹、徐二人從大陸進口的童裝，六件為一小包裝，以平均一件70元起的批發價格出貨給下游業者，下游業者再以一件約100至200元的價格賣給一般消費者，警方初估這些知名品牌童裝，正品原價至少700元起跳至1500元不等，不過婆婆媽媽們，雖知其為仿冒品，但還是會因其100多元的低價而購買。

保二總隊刑大偵二隊呼籲，消費者勿有貪小便宜心態，仿冒品雖只有100至200元不等的價格，但其仿品質料、染劑均來路不明，建議民眾還是別買，避免小孩子穿了傷身，確保自身權益及小孩健康成長。

(中時 )