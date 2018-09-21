知性美女心理師致力服務癌症心理照護

童綜合醫院癌症中心特強化癌症個案管理師的訓練，並運用跨團隊合作模式，打造以病人為中心的照護服務！（陳世宗翻攝）

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童綜合醫院江珈瑋心理師，特分享臨床經驗。（陳世宗翻攝）
江珈瑋將臨床經驗分享結合專業心理學知識著作成一本書《在還能愛的時候》，期待這本書幫助更多人學習陪伴技巧與珍惜生命裡的重要關係。（陳世宗翻攝）

童綜合醫院自98年起成立癌症中心，執行癌症診療業務至今，致力於提升癌症診療照護，今年也三度通過癌症診療品質認證，舉辦「癌症診療品質認證再度通過暨簽書會」活動，由癌症中心蔡慶宏主任分享童綜合醫院在癌症照護上的努力與成果，期待透過現場互動方式能讓民眾多了解罹癌心理照顧與認識癌症照護的團隊成員。

活動邀請急診部魏智偉主任，講述急診上面對癌症患者時的照護與各種處置情形；並且由知性美女心理師江珈瑋分享罹癌者的心理照顧，從個案罹癌後如何陪伴罹癌者並提供心理照顧與支持。

江珈瑋心理師致力於推廣腫瘤心理照護，以其超過6年的臨床工作經驗，認為要做好罹癌的心理照護需要與家庭成員、與醫療專業共同努力才能達到照護品質。心理師總要求自己具備如同貓咪溫柔的特質—深度同理、深度理解、專業陪伴去與病人互動。

江珈瑋臨床經驗中，看見人的生命有許多無奈，人與人之間需藉由同理心才能真正理解他人的處境和困難，給予支持；她將臨床經驗分享結合專業心理學知識著作成一本書《在還能愛的時候》：癌症病房心理師的32則人生啟發，期待這本書幫助更多人學習陪伴技巧與珍惜生命裡的重要關係。

除癌症心理，童綜合也在今年10月開始成立 「舒壓心理諮商門診」，為海線第一家自費心理諮商門診，期待有機會服務一般心理困擾的民眾；許多人總習慣將問題變得嚴重時才尋求協助，希望透過心理諮商過程能讓民眾獲得壓力的釋放，由心理師用專業陪伴解決心理困擾，並重建生活的幸福感。

活動現場也進行獎徵答活動，送出江珈瑋心理師的《在還能愛的時候》新書，與急診鋼鐵人Dr.魏的兩本著作，希望透過真實的臨床案例和專業心理分析，協助為癌所苦的家庭學習堅強與相處之道，展現童綜合醫院專業、關懷、支持抗癌的理念。

癌症中心蔡慶宏主任表示，根據台灣十大死因統計，癌症已蟬連35年死因之榜首，2015年統計數據顯示台灣癌症新發生數達10萬5156人，即平均每5分鐘就有1人罹癌，癌症是個難以照顧的疾病，加上國人普遍之觀念為癌症等於死亡及考慮到化療可能帶來的副作用，常讓病人或家屬猶豫是否接受治療，導致治療時機延遲喪失治療寶貴時機。

童綜合醫院癌症中心為協助病人及家屬面對罹癌及癌症治療所引起之身心攪擾，特強化癌症個案管理師的訓練，並運用跨團隊合作模式(醫護、社工、心理師、癌症資源中心、營養師)，打造以病人為中心的照護服務，協助癌友及家屬獲得安心品質。

經過童綜合癌症照護團隊的努力，優秀的診療品質在今年三度獲得國健署癌症診療品質認證，深獲地方民眾肯定，未來將持續運用團隊的力量陪伴病人走過人生的低谷，成為民眾抗癌最信任的夥伴。

(中時 )

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