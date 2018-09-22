高雄》中山路坑洞鋪平 許乃文夜間「勞軍」

高市議員參選人許乃文日前深夜慰勞辛苦的施工人員，感謝他們不辭辛苦鋪設中山路。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
高市議員參選人許乃文（右）積極拜票，日前更深夜「督軍」，感謝施工人員不辭辛苦鋪設中山路。（柯宗緯翻攝）

一場豪雨將高雄炸出5000多個坑洞，引爆民怨。高市府積極搶修，施工人員更趁夜間人車較少時，忙著重新鋪設道路。高市前鎮小港區參選人許乃文日前深夜特地到場「勞軍」，慰勞辛苦的第一線人員，還給民眾一條安全回家的道路。

許乃文20日凌晨2時許，路過前鎮、小港區交界的中山四路，發現刨鋪路面的勞工朋友，仍辛苦搶修道路，主動上前關心慰問。他特地送上豆漿、饅頭等宵夜慰勞他們，透過臉書粉專直播，民眾也紛紛答謝施工人員犧牲睡眠無私奉獻。

不過，先前國民黨主席吳敦義批評高雄，一場大雨高雄道路就出現5000個洞，基礎建設很差。許乃文則回擊說，吳敦義是眼花了嗎？沒看到那麼多貨櫃車在輾壓嗎？要吳敦義別「內行人說外行話，唱衰高雄人」。

許乃文指出，每個高雄人都知道，中山路連接沿海路，是南部的工業與貨運交通要道，幾乎南台灣的大型聯結車都在此匯聚、通行，每天3萬7000台貨櫃車在輾壓。試問，全台灣有哪條道路像這條路那麼可憐？

許乃文進一步提到，高市府已針對這條道路，刨掉地基90公分、加鋪20公分柏油，且深挖超過1公尺，前後總共投入8億經費，幾乎沒有1條道路有如此規格，吳敦義還批評高雄基礎建設差。許乃文反問，老市長難道是離開高雄太久？對高雄如此不關心，還敢說高雄是他的第二故鄉。

(中時 )

吳敦義：張天欽要當東廠　先把自… 蔡英文秋節前勞軍 讚國軍是台灣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。