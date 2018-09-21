2018跳島舞蹈節 歡迎人人來練舞功

2018年09月21日 17:56 中時 陳育賢

2018新竹市舞蹈藝術節《跳島舞蹈節：新竹跳》將於11月5日至18日在文化局演藝廳等地熱鬧開跳。（陳育賢攝）

2018新竹市舞蹈藝術節《跳島舞蹈節：新竹跳》將於11月5日至18日登場，歡迎大家一起來練舞功。（陳育賢攝）

2018新竹市舞蹈藝術節《跳島舞蹈節：新竹跳》將於11月5日至18日在文化局演藝廳等地熱鬧開跳，系列活動由驫舞劇場策辦，包括有3檔演出、18場工作坊、4場講座，10多位重量級舞蹈家將一同激盪出當代舞蹈藝術火花，有興趣的民眾可踴躍參與。

市長林智堅表示，為契合當代舞蹈趨勢，市府在今年的舞蹈節首度導入策展人概念，邀請多次獲國際肯定的台灣代表性舞團「驫舞劇場」擔任策展團隊，為舞迷量身打造適合參與的主題。

此系列活動並邀請包括交大、清大及竹北高中、東區樂齡學習中心、鐵道藝術村、智邦藝術基金會、江山藝改所、STARS美學館、新竹福華大飯店等各級學校及企業共襄盛舉，透過產官學攜手合作，希望人人來練舞功，帶動在地習舞風潮。

副市長沈慧虹指出，「風中舞影」自2013年開辦以來，廣邀請各界優秀舞蹈家共同參與，活動廣受各地舞迷迴響與好評，已成為台灣先行地方舞蹈藝術節。

尤其，將芭蕾舞由精緻藝術走入日常，變成人人可學的肢體律動課程，街頭風格濃厚的街舞，則透過肢體律動釋放內心澎湃情緒並帶入藝術殿堂，還有美式踢踏舞奔放熱情，都讓人震撼。

文化局表示，舞蹈藝術節今年以「跳島舞蹈節：新竹跳」為主題，規畫有舞蹈演出、講座及工作坊。

活動中，《你在新竹跳舞了嗎？》身體工作坊將於11月5日至15日在文化局演藝廳、江山藝改所、鐵道藝術村、交大、清大及東區樂齡學習中心接力辦理，活動採免費入場，須事先報名。

11月9日至14日在文化局演藝廳、STARS美學館另有《身體跨界─你所不知道的舞蹈》講座，探討編舞家的青年焦慮、舞蹈與性別、舞蹈和體育等議題，並邀請驫舞劇場與觀眾分享藝術的策展理念。

11月13日至17日在鐵道藝術村辦理的《五天日常編舞》，則由黃懷德、林祐如、余彥芳、田孝慈、Shai Tamir等5位年輕編舞家，讓民眾一窺舞蹈創作從無至有的過程。

11月16日至17日在演藝廳國際會議室有《串一起跳舞》，由芭蕾舞蹈家吳素芬、街舞舞者吳郁嫻，及編舞家陳彥斌、董怡芬、成功國中田徑隊分場演出，當芭蕾碰上街舞，田徑遇上現代舞，以不同的肢體碰撞，呈現前所未有的舞蹈可能性，此場以售票演出，票價300元。

此外，11月18日在音樂廳還有《身體我的名片》，由16組藝術家，透過講演、舞蹈與對話介紹自身舞蹈經驗，引領觀眾進入當代舞蹈世界，售票演出，票價500元。

售票場次即日起開始售票，購票請洽兩廳院售票系統；相關活動詳情可至新竹市文化局網站及「風城演藝」、「跳島舞蹈節」臉書查詢。

(中時 )