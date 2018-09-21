蔡英文秋節前勞軍 讚國軍是台灣英雄

蔡英文總統見證女化兵穿防護衣並揹著重達35公斤的裝備，令她佩服。（林雅惠攝）

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總統蔡英文頒發陸海空20多個部隊秋節加菜金後，與現場官兵大合照。（林雅惠攝）

中秋節即將到來，總統蔡英文21日下午在國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、國安會秘書長李大維等人陪同下，前往陸軍39化學兵群嶺口營區進行秋節慰勉，贈送加菜金外，現場也觀摩計重型消毒車動態演練及新式化學裝備陳展。

蔡英文表示，823豪雨造成南部重大災情，還好有國軍迅速的搶救及化兵群協助環境的清理，她親眼見證了弟兄姊妹的辛苦，也證明我們國軍是戰鬥力強的部隊。

蔡英文說，823豪雨成災，陸軍八軍團39化兵群出動將近900人次的兵力，成功執行台南及高雄災區的環境清理及消毒工作，這些將成為各位一輩子光榮的回憶，她也特別嘉許上尉連長蔡民韋、上士副排長田凱恩、上兵李俊憲不顧家中淹大水，紛紛銷假回營投入災後消毒工作，全心投入讓任務順利完成，感謝他們為國家的付出。

蔡總統於現場觀摩MD–106重型消毒車消毒演練外，並視察部隊背負式消毒器、氣體消毒機及輕型消毒器等靜態裝備，見證化兵群不分男女都須身穿防護衣並揹著重達35公斤的裝備，於烈日下執行消毒工作，令她佩服。

她指出，中秋節將到，她特地到不同營區視察，用意是要代表國人向國軍致敬，「您們是台灣的英雄」。

(中時 )

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