高科大師生「義築」偏鄉蓋書屋伴山區孩童

2018年09月21日 17:56 中時 林雅惠

高科大學「角映義築」團隊搭蓋的「建山書屋」，21日移交建山國小。（林雅惠攝）

「醫師有義診，建築也有義築！」國立高雄科技大學營建工程系師生組成「角映義築」團隊，暑假挺進桃源區建山國小搭蓋「建山書屋」，書屋21日移交給建山國小，校長宋宗輝說，「建山書屋未來將做為布農族語的學校教室，長久目標成為布農族家屋與文化陳列、傳承之所。」

建山書屋從基地勘查、設計到建造，歷程6個多月，有別於傳統教室，採開放式格局的木造建築，視野不受限制，可遠眺群山景色。

高科大營建系助理教授、角映義築指導老師謝秉銓說，書屋設計靈感與雛形源自於小學生們勾勒心目中的書屋樣貌後，再由義築團隊與建山國小師長討論修正完成最終定案，別具意義。

「書屋的建築結構追求與大自然的融合，隱隱呼應布農族的生活哲學」，宋宗輝表示，該校布農族學生超過95%，屬小型族群單一的原鄉部落學校，他很感動高科大師生的熱忱投入，義築讓他體會到學、思、行的成長力量，也訝異於學校將實務、研究與社會責任緊密地融入教學中。

謝秉銓說，這次建山書屋的施工難度更勝以往，全仰賴師生利用小型破碎機、鋤頭等徒手整地，包括灌漿規模也較過去艱鉅，感謝高師大師生協助，才讓書屋順利完成。

(中時 )