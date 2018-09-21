我文化總會首次到東京舉辦結合音樂、市集的大型文化活動

2018年09月21日 18:45 中時 黃菁菁

文化總會22、23日將在東京上野公園舉辦「Taiwan Plus 2018文化台灣」大型文化活動，21日在東京的文化中心舉辦記者會。(黃菁菁攝)

文化總會21日在東京的文化中心舉行「Taiwan Plus 2018文化台灣」記者會，由近年獲獎無數的卑南族歌手陳建年開場。(黃菁菁攝)

我國文化總會22、23日將在東京上野公園舉辦「Taiwan Plus 2018文化台灣」活動，將台灣的音樂、設計美學、市集、生活型態等多元文化介紹到日本。文總副會長江春男強調，這次是文總第1次在東京舉辦如此大型的文化交流活動，今後3年也將持續舉辦。

江春男21日在東京「台灣文化中心」舉行的記者會上表示，文化總會希望透過民間交流平台推廣台灣文化，也致力推廣國際交流和兩岸交流活動。這次是文總第一次到東京辦如此大型的文化交流活動，今後至2020年的東京奧運會前，每年都會到日本舉辦，將台灣不同形式的文化介紹到日本。

駐日代表謝長廷表示，台日之間往來密切、頻繁，但台日的往來有逆差，以去年而言，每100個台灣人中有20人曾赴日旅遊，但日本每100人僅有1.5人到過台灣，往來逆差的壓力很大，希望透過這樣的活動，讓日本人知道台灣多元的文化，「台灣祭」不是只有吃。

記者會由近年獲獎無數的卑南族歌手陳建年開場，他動人的歌聲讓人仿佛閉上眼就能見到台灣東部遼闊的海岸。角頭音樂TCM社長張四十三表示，這次以「台灣環島」為主題，準備了在台灣各個角落都能聽到的音樂分享給日本友人。

這次市集方面的策展是由以「富錦街」為據點的富錦樹負責，市集中將展現台灣生活風格的樣貌。在活動現場還可品嚐到台灣各式小吃和餐飲，有THE ALLEY(鹿角巷)、DOMO café、台灣夜市、鬍鬚張、魯肉飯、北海魚丸店、台灣小籠湯包、牛肉麵等。

(中時 )