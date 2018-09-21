冷卻水滲入致結塊 亞培6產品維持下架

2018年09月21日 18:13 中時 林周義

亞培6款疑似變質產品「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」檢驗報告今（21日）出爐。食藥署表示，製造過程的技術問題，導致冷卻水滲入罐頭，造成結塊。目前該6款產品仍維持下架，待新製程才開放進口。因結塊原因為技術上的普遍狀況，亞培公司並未遭受開罰。

食藥署副組長魏任廷說明，罐頭食品經歷高溫處理後，需經過冷卻程序。罐頭上用以透氣的縫隙，在急速冷卻時滲入冷水，才引發結塊。以過往的文獻來看，這類狀況的出現機率為1萬到10萬分之一。

食藥署組長潘志寬表示，因亞培沒辦法矯正既存風險，同一批號的6款產品繼續維持下架，待亞培改善工廠設備，再開放進口。除要求亞培提供新製程的相關資料，也將對其加強邊境抽樣檢驗，若發現不合格產品將整批退運。

亞培公司推出改善計劃，承諾即日起加強水質檢測，由原先2小時一次的檢測，改為每15分鐘檢測一次，並更換冷卻水的管線，以穩定水流量。另加設過濾裝置，並將原先循環使用的冷卻水改為單向，確保用過的水不會回流使用。

目前該6款產品的下架量為264萬4939罐。待亞培完成工廠改善，食藥署也將公開安全的產品批號供民眾參考。

(中時 )