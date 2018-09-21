藤球》中華隊飛往泰國 接受泰皇盃嚴峻試煉

中華藤球代表隊一大早就從桃園機場出發飛往泰國曼谷。(中華藤協提供)

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中時電子報

中華藤球隊21日前往泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima,THA）參加2018年第33屆泰皇盃世界藤球錦標賽，去年我國獲D1級3人團體賽冠軍，今年升級挑戰Premier頂級賽，雖將面臨世界前8隊伍嚴峻試煉，但經3階段國內集訓，教練團有信心可以踢出佳績。

親自率隊的中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬說：「此行除了為代表隊加油打氣外，還將向亞洲總會爭取由台灣承辦2019年亞洲青少年藤球錦標賽，此舉不僅可讓台灣U19潛力優秀選手有機會參加國際賽事，更可透過承辦這樣的國際比賽，提高台灣在世界上的能見度。」

這次泰皇盃移師距離曼谷260公里的呵叻府舉辦，對外隊來說堪稱全新體驗，中華隊一行28人一大早就啟程，先在曼谷住宿1晚，22日再搭火車4小時前往呵叻府，23日隨即下場比賽且參加傍晚的開幕典禮，這趟長途跋涉對教練、選手的精神、體能都是一大考驗。

為了備戰泰皇盃，中華藤協從7月初起就展開3階段的國內集訓，總教練鄭力元表示，透過這3次集訓，加上最後階段協會聘請1位泰籍教練、3男1女泰籍陪練員，整體培訓效果大幅提升，尤其透過專業指導，選手在技術與信心上都看的到進步，期望在泰皇盃展現成果。

今年泰皇盃代表隊成員包括總教練鄭力元，男、女子隊助理教練兼選手詹宇庭、鄧聲和。男子選手詹宇峰、李裕智、石浩天、王昶穎、陳冠宇、林廷宇、陶秉業、廖啟信、方瑞照、羅上祐、郭昱鋌、潘政佑；女子選手李易勳、劉怡伶、潘若慈、阮鈺棋、陳佳佩、陳筱涵。

(中時電子報)

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