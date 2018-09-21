設計師女裝特賣會 SOGO忠孝館2折起

2018年09月21日 18:16 中時 郭家崴

SOGO忠孝館CHABER綿羊皮革長版外套，原價39800元、特價3980元，1折。（SOGO提供）

趁換季採買服飾，SOGO忠孝館今（21日）起至30日於12F活動會館舉辦「設計師女裝時尚特輯」特賣會2折起，延攬許艷玲、林佳樺、張養真、李倍、陳麗如、CHENG PAI CHEN&SOPHIA WU等國內設計師及進口女裝品牌；同步有嘉裕代理的義大利品牌ARMANI特賣會2折起，與Aquascutum結束代理男女裝全面3.5折起。

這次匯集各類風格服飾，包括有修身剪裁的one piece洋裝、秋季微涼必備的針織系列薄外套等，部分商品特價最低1折起；活動期間持HAPPY GO卡於現場當日單筆消費滿1000元，可憑同卡號電子發票及銷貨明細，過卡兌換3波「指定好禮」，首波24日、25日是質感生活冷熱玻璃壺限量100份，每人限兌換1份。

此外，持HAPPY GO卡現場當日單筆消費達指定門檻，可憑同卡號電子發票及銷貨明細兌換滿額禮，單櫃滿8000元送圓筒保鮮提袋，限量100份；單櫃滿2萬元好禮2選1，可選SOGO商品券500元限量30份或帝歐特級初榨橄欖油250ml+卡蘭蒂尼，每人/每卡/每發票限兌換1份。

(中時 )