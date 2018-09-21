九二一防災日 丁守中：防災都更老屋耐震補強列第一優先推動

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

今天是九二一大地震19周年，都市防災問題引發各方關注。國民黨台北市長參選人丁守中今天重申大規模推動防災都更與都市更新的重要性。他表示，台北市建築過於老舊，但以台北市長柯文哲推動都更進度，300年都沒辦法完成。丁守中強調，台北市應加速老屋耐震補強、都更重建，並列為第一重點優先推動。

丁守中也說，他之所以堅持參選台北市長，因為他地使命感之一，就是要加強都市防災都更，以容積奬勵幫助需要的市民把老舊危屋換新屋，讓台北市民房子更新、更耐震。他強調，專家們早已警示台北盆地裏有一條山腳斷層，存在一定風險，因此我們絕不能等老天爺來幫台北都更，正如921地震突顯台灣房屋老舊耐震係數不足危機，唯有儘早做，才能減少政府和人民的損失及傷害。

丁守中今天在臉書P文做了以上表示。他也指出，台北市三面環水，另一面是群山環繞的台北盆地，在風災、水災、地震和土石流的威脅下，被評為全球危險城市之一，因此及時做好防災準備，在今天921防災日更是讓人深深有感。未來他也一定會在這些看不到的地方全力以赴，維護市民的住居安全。

丁守中另指出，台北的山坡地大多屬私有地，早期開發下已有多數建物，應該更注意土石流及洪水威脅，運用資通訊科技、大數據、感應器資訊蒐集，建立預警機制，對於山溪的截流，順向坡崩塌預防，以及災害發生及時撤離，才是智慧城市的智慧防災之道。

此外，他也強調，台北市靠堤防防洪，抽水和排水更是重中之重，尤其承接豪大雨的地下水道，除了要定期清淤保持暢通外，郝市府時期即有規劃更換成更厚實、更耐衝擊的管壁，但目前柯市府執行狀況並不如預期，這些防洪治水預算不能隨便省，更要切實執行、儘速實行。

(中時電子報)

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