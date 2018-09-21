東廠公公滿天下 羅智強分析：都是蔡英文的權力打手！

2018年09月21日 18:13 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨立委17日突襲促轉會，促轉會主委黃煌雄（左）親自出面接見，與立委賴士葆（右）等相互握手致意，並且針對「東廠」說引發的風波進行說明。（圖／季志翔攝）

為執行轉型正義事務，蔡英文政府成立促進轉型正義委員會。但成立後越權風波不斷。8月促轉會成員在無檢察官搜索狀下，企圖查抄國民黨智庫；9月前副主委張天欽表示「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」，並意圖和綠委套招影響在野黨新北市長參選人侯友宜選舉。另有監察委員陳師孟附和張天欽指前總統馬英九才是「轉型正義最惡劣的例子」等等。對此，羅智強譏諷表示，「公公滿天下」，「民進黨好像得了『東廠癌』」。

羅智強在臉書貼文譏諷，民進黨好像得了「東廠癌」。指「張天欽、陳師孟、陳英鈐、黃建嘉以及在立法院當側翼的『東廠八犬』...堪稱『公公滿天下』」。

羅智強分析：「為什麼這些『權力之宦』可以如此橫行霸道？因為，沒有皇上，那來公公。這些東廠公公們，都是蔡英文的權力打手！」

儘管，外界對促轉會正當性產生嚴重質疑，促轉會對張天欽事件做出第一階段的調查結果，其中，前副主委張天欽、研究員蕭吉男及副研究員張世岳請辭獲准，爆料者副研究員吳佩蓉亦波及主動請辭。除明確指出張天欽等人的發言與心態明顯失當，也重調「不會因為一個人的意志，促轉會就成為所謂的東廠」。

(中時電子報)