領居住證限縮公民權？丁守中痛批：霸凌憲法 恐嚇國人

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

行政院宣稱民眾如領取中國大陸發放的居住證，將限縮其公民權，引發爭議。國民黨臺北市長參選人丁守中強調，行政院此舉根本是把自己當作東廠，企圖「霸凌憲法、官逼民反」。

丁守中指出，根據憲法第十條：人民有居住遷徙自由。換言之，連嫦娥都可以選擇奔月，難道臺灣民眾卻沒有選擇居住的自由？

丁守中指出，對許多兩岸經商、投資大陸的台商、及兩岸通婚的民眾來說，兩岸不只是一家親，更是一家人。首都市長應堅決反對行政院霸凌憲法的行為，他也會全力捍衛台北市民居住的權利與來往兩岸的自由。

丁守中今天接受媒體訪問時作了以上表示，他也批評，政院此舉明顯違憲，是試圖恐嚇來往兩岸民眾，讓人民不能安居樂業拚經濟。尤其這種針對大陸主動挑釁，極強的不友善行為，對兩岸關係改善沒有任何幫助。

他也強調，民眾不論領美國綠卡、加拿大楓葉卡、日本永住權卡的，都不影響公民權，為何唯獨領大陸居住證就要列管？

丁守中也説，他如當選臺北市長，馬上成立市府兩岸事務委員會 ，承擔兩岸中斷的協調交流工作，負責台商、台生、陸資、陸配、陸生及兩岸人員交流的照顧工作。

此外，丁守中也強調，他主張未來雙城論壇應升級為多城論壇，用制度化的交流，協助兩岸產業水平垂直分工合作，進取國際市場。

(中時電子報)

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