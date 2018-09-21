緯來首播《獨孤天下》 安以軒分享當皇后的經驗

2018年09月21日 18:15 旺報 廖慧娟

安以軒在《獨狐天下》的皇后造型。（取自新浪微博＠電視劇獨孤天下）

又一齣古裝宮鬥劇登台，緯來戲劇台26日起，每周一至五將播出安以軒主演的《獨孤天下》。劇中飾演皇后的安以軒今天（21日）特地由澳門回台宣傳，分享拍戲甘苦。

今天安以軒穿著一襲黑藍色低胸禮服出席，霸氣十足，美中不足的是禮服低胸設計的領口卻覆著肉色薄紗，安以軒笑說，「現在是陳太太了，不能太性感。」為感謝安以軒特別為戲站台，緯來電視網總經理鄭資益還獻上美人月餅提前為她慶中秋。

安以軒在劇中飾演獨孤家的長女「独孤般若」，因一席「得獨孤女者得天下」的預言，一心想登上后位稱霸天下。談到接拍該戲的原因，安以軒表示，當時正在熱戀期，希望不要拍太久，這部戲她是女配角不是女主角，拍戲時間較短，加上角色顛覆以往她柔弱的形象，所以她才決定接拍。

拍戲過程中，印象深刻的一場戲，安以軒認為是要與老公、北周明帝宇文毓（鄒廷威飾）洞房，卻突然迸出男友、太師宇文護（徐正溪飾），不但要對方離開，還要同房給男友看，讓她覺得這個女人做得真的很狠！

不過劇中安以軒與徐正溪虐戀的劇情，受網友歡迎，封為「半壺CP」，被封為隱藏版男女主角。對此，安以軒說，很意外也很開心；現在步入婚姻後，她也傾向於跟鄒廷威那種平凡守護的愛情。

(旺報 )