《中時晚間快報》掃除張天欽們 藍委立院上演杯葛行動劇

掃除張天欽們 藍委立院上演杯葛行動劇

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中時電子報
綜合報導

◎掃除張天欽們 藍委立院上演杯葛行動劇

立法院今開議，國民黨團不滿近期接連發生促轉會、慰安婦銅像遭踹等爭議事件，一早霸佔主席台，並擋住議場入口，不讓行政院長賴清德上台進行施政報告，更拿出掃把、寫著「張天欽們」的紙人演出行動劇，高喊「掃除張天欽們」，讓院會空轉一上午。民進黨團總召柯建銘中午則表示，很遺憾院會無法如期開始，而下午議程如何，就等國民黨團內部開會的答案，「國民黨該演的招數都演得差不多了，接下來看他們怎麼出菜」。

◎中秋節短袖換長袖 潭美颱風即將形成

中秋節連假明（22）日開始，氣象局預報員李孟軒表示，周末還是秋老虎型態，後天（23日）鋒面南下，接著是東北風，北部、東北部轉涼有雨，高溫只有26℃、27℃，低溫更會降到22℃、23℃，有秋涼的感覺；24日中秋夜北部可能看不到月亮，中南部賞月的機率較大。

◎向俄購買軍備 美制裁陸軍方機構

美國20日對大陸軍方的裝備發展部及其部長李尚福中將實施制裁，原因是自俄羅斯購買國防裝備，從而違反了美國在2017年簽署的廣泛制裁法案。這是美國第一次利用這部制裁法律，懲罰俄羅斯軍事裝備的外國買家。

◎黃柏鈞初吻陳怡蓉 雙城故事浪漫不間斷

《雙城故事》由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演，本周播出劇情吻戲連連，先是黃柏鈞在煙火施放下主動吻陳怡蓉，更丟直球「你留下來是為了舊金山還是我？」打動陳怡蓉芳心，一掃她被前男友劈腿陰霾。黃柏鈞說，「這是我拍戲以來最浪漫的一次吻戲」，這是他第一次拍看煙火的吻戲，也是兩人在劇中的初吻。

(中時電子報)

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