「共產廟」碧雲禪寺遭斷水電 業主魏明仁對縣府科員揮拳

2018年09月21日 18:48 中時 謝瓊雲

魏明仁攻擊縣府建設處公務人員後，當場被警方依妨害公務罪嫌逮捕，暫時留置田中分局二水分駐所問訊。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府建設處使用管理科董姓科員突遭魏明仁揮拳後，當場跌坐、倒臥在地。（謝瓊雲攝）

建設處科長趙本弘到場執行斷水斷電。（謝瓊雲攝）

魏明仁下午被斷水電前先開記者會控訴彰縣府突然來斷水電、還準備拆除違建，都於法無據。（謝瓊雲攝）

誰敢執行？統一後必定究責嚴懲！彰化縣政府宣布在21日下午4點前往碧雲禪寺斷水斷電，碧雲禪寺所有人魏明仁先是強調縣府於法無據，號召支持者在禪寺廣場上抗議，當地民眾也到場表達不滿長期被噪音騷擾，砲轟縣府坐視不管。縣府建設處人員到場執行斷水斷電時，魏明仁與支持者上前意圖阻饒，且突然對董姓科員揮拳，立刻遭維持秩序的警方依妨害秩序罪現行犯逮捕，董姓傷者則透過使用管理科科長趙本弘提出傷害告訴。

被斷水電前，魏明仁主動召開記者會強調，縣府突然要來斷水斷電、強拆違建，乃依法無據，建築水電是基本人權、民生必需品，不能說斷就能斷，若縣府26日真要來拆，他絕對拼命捍衛，不讓任何人動到五星旗。

基地裡李姓支持者則說，二水鄉的這處五星共產基地，是魏明仁合法取得的產權，經過法院拍賣、完成點交，如果建物包含違章，是屬於前任屋主所為，彰縣府強行斷水斷電、拆除違建，都將影響現任所有人權益，必須有相關法令依據、且經法院裁定，才能執行。

縣府人員和警方到場後，魏明仁直接大聲宣布，「所有執行這項工作者，未來在統一之後，整個家族都會受到嚴逞」，並不斷強調：「而且是不問職務、是誰，凡下令侵犯二水基地的人，統一之後一定全面究責！嚴懲不貸。」

為了阻止縣府人員切斷水表電表，基地人員在魏明仁率隊下，一連發生數波推擠衝突，最終在田中警方強力介入下順利完成。沒想到就在電表被切斷關閉後，建設處使用管理科董姓科員突遭魏明仁朝臉部揮拳，因閃避不及被打中嘴部，整個人也應聲跌坐在地，且嘴唇紅腫、破皮，董男隨即被送往附近醫院就醫，並透過趙本弘表示將對魏明仁提出傷害告訴；建設處強調一切將依法處理，在中秋節過後，26日就將針對違建部分進行拆除。

(中時 )