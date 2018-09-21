「共產廟」碧雲禪寺遭斷水電 業主魏明仁對縣府科員揮拳

寧靜的二水鄉古蹟寺廟碧雲禪寺卻因擴建，遭建商魏明仁取得產權後改成共產黨基地。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
魏明仁攻擊縣府建設處公務人員後，當場被警方依妨害公務罪嫌逮捕，暫時留置田中分局二水分駐所問訊。（謝瓊雲攝）
彰化縣政府建設處使用管理科董姓科員突遭魏明仁揮拳後，當場跌坐、倒臥在地。（謝瓊雲攝）
建設處科長趙本弘到場執行斷水斷電。（謝瓊雲攝）
魏明仁下午被斷水電前先開記者會控訴彰縣府突然來斷水電、還準備拆除違建，都於法無據。（謝瓊雲攝）

誰敢執行？統一後必定究責嚴懲！彰化縣政府宣布在21日下午4點前往碧雲禪寺斷水斷電，碧雲禪寺所有人魏明仁先是強調縣府於法無據，號召支持者在禪寺廣場上抗議，當地民眾也到場表達不滿長期被噪音騷擾，砲轟縣府坐視不管。縣府建設處人員到場執行斷水斷電時，魏明仁與支持者上前意圖阻饒，且突然對董姓科員揮拳，立刻遭維持秩序的警方依妨害秩序罪現行犯逮捕，董姓傷者則透過使用管理科科長趙本弘提出傷害告訴。

被斷水電前，魏明仁主動召開記者會強調，縣府突然要來斷水斷電、強拆違建，乃依法無據，建築水電是基本人權、民生必需品，不能說斷就能斷，若縣府26日真要來拆，他絕對拼命捍衛，不讓任何人動到五星旗。

基地裡李姓支持者則說，二水鄉的這處五星共產基地，是魏明仁合法取得的產權，經過法院拍賣、完成點交，如果建物包含違章，是屬於前任屋主所為，彰縣府強行斷水斷電、拆除違建，都將影響現任所有人權益，必須有相關法令依據、且經法院裁定，才能執行。

縣府人員和警方到場後，魏明仁直接大聲宣布，「所有執行這項工作者，未來在統一之後，整個家族都會受到嚴逞」，並不斷強調：「而且是不問職務、是誰，凡下令侵犯二水基地的人，統一之後一定全面究責！嚴懲不貸。」

為了阻止縣府人員切斷水表電表，基地人員在魏明仁率隊下，一連發生數波推擠衝突，最終在田中警方強力介入下順利完成。沒想到就在電表被切斷關閉後，建設處使用管理科董姓科員突遭魏明仁朝臉部揮拳，因閃避不及被打中嘴部，整個人也應聲跌坐在地，且嘴唇紅腫、破皮，董男隨即被送往附近醫院就醫，並透過趙本弘表示將對魏明仁提出傷害告訴；建設處強調一切將依法處理，在中秋節過後，26日就將針對違建部分進行拆除。

(中時 )

《中時晚間快報》掃除張天欽們 … 選舉太冷清 印刷業先知道 業者：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。