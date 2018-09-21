家庭暴力防治法20周年 社會局揪民一「騎」來

2018年09月21日 18:30 中時 柯宗緯

家庭暴力防治法20周年，高市社會局揪民一「騎」參與。（柯宗緯翻攝）

今年是家庭暴力防治法立法20周年，高雄市政府社會局日前舉辦家庭暴力防治法20周年活動「齊力守護、暴力止步，一＂騎＂來」，活動開場由高雄市吉祥物-高雄熊、高通通及婦幼隊代言人-優莉女警公仔以活力四射的防暴操揭開序幕。

現場請來2018年亞運自由車銀牌得主高雄女將-黃亭茵擔任活動代言人，與蔡復進副市長帶領現場民眾戴上紫色防暴頭巾，共同宣誓「反家暴宣言」，並一起騎乘「反家暴兒虐單車」，以具體行動號召更多社區民眾加入反暴力行列，同時也宣示高雄市在家暴防治的決心，讓家庭暴力防治之觀念更深入到社區民眾。

副市長蔡復進表示，高雄市政府長年在防治家庭暴力工作不遺餘力，家庭暴力防治法87年通過後，隔年88年即採任務編組結合網絡單位成立高雄市政府家庭暴力及性侵害防治中心，至92年成為正式機關，提供家暴被害人人身安全、經濟支持、法律扶助、就業媒合等保護服務，陪伴受暴家庭走過家暴風暴，重建新生活。

另衛生局結合專家辦理保護令審前鑑定及執行「加害人處遇計畫」，及跟高雄少年及家事法院合辦「家事輔導課程」等，改善加害人的暴力認知及行為，進而防止家庭暴力問題的再次發生，及成立全國首創的「兒童少年驗傷醫療整合中心」；同時也積極整合各網絡單位，提供保障目睹兒少就學權與身心發展之安全計畫。家庭暴力防治之路一刻也不停歇。

社會局長姚雨靜亦表示，家庭暴力防治法通過後打破「家庭暴力是家務事」的迷思，終止隱身在家庭這個保護傘內的暴力，呼籲「STOP 防暴主張」，如有遭遇家庭暴力事件要「Speak」勇敢說出來，撥打110、113；要「Take」採取安全行動，維護自己人身安全，可報警、驗傷進行蒐證，要「Off」離開受暴環境，辨識危險情境；最後提醒要「Peace」冷靜處理，尋求專業協助。

活動當天「反家暴兒虐單車(C-Bike)」也首度亮相，從9月16日到12月15日為期3個月期間，結合高雄市C-Bike，有113台貼有反家暴宣導內容的「反家暴兒虐單車」，鼓勵民眾騎乘響應。

第1個月(9月16日至10月16日)的期間，只要民眾找到「反家暴兒虐單車」並合照上傳高雄市家防中心粉絲頁，就可以參加抽獎活動，前200名還可以獲得活動萬用巾。希望紫絲帶「暴力零容忍」的理念，藉由單車遍佈在高雄這美麗的港都，充滿愛與和平的零暴力城市。

(中時 )