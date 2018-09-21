選舉太冷清 印刷業先知道 業者：旗幟訂單少3成

選舉冷清與否，印刷業者最知道。（程炳璋攝）

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台南市一家印刷業者專接大宗選舉印刷文宣訂單。（程炳璋攝）

今年9合1選舉的選情如何，印刷業者最清楚，台南市1家大量承接選舉訂單的印刷業者，今年在旗幟業績起碼較本屆選舉減少3成，除了公共場域嚴格取締插旗，網路宣傳取代傳統的DM文宣戰，也有影響。

台南市1家經營7年的印刷業者，每次選舉都接下起碼上百個參選人的旗幟與文宣品訂單，自嘉義、台南與高雄各黨派各層級的參選人都有。

業者杜泰源表示，對印刷業來說，每逢9合1選舉，因為參選人最多，比總統、立委選舉更容易賺到選舉財，但台灣選情逐年退燒，參選人的競選旗幟布條訂單越來越少，今年數量比上屆少了3成。

業者評估訂單減少的原因，是近年來在公共場所已嚴格取締插旗，參選人的環保意識也提高，減少懸掛旗幟，改利用網路文宣，省下不小印刷文宣成本。

上屆9合1選舉，印刷業者在選舉半年前就開始忙翻天，員工甚至忙到睡在工廠，今年至今尚未忙碌，不過預計參選人號碼決定後，還有一波訂單可接。

杜泰源指出，從文宣訂單，可透露各參選人的選情狀況，台中市長選情55波，國民黨籍的台南市長參選人盧秀燕最近就一口氣加訂了60萬支小扇子。相對選情民調與對手差太多的參選人，旗幟與文宣品訂單量就很少追加。

旗幟訂單數量在城市與鄉村的參選人也有差別，鄉村地域大，選舉參選人旗幟訂單較多，城市反而較少。

業者表示，今年大型懸掛旗幟雖減少，手搖旗業績卻增加約1半，選舉文宣品不再主打面紙，改以口罩與牙籤為主。

(中時 )

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