台灣、丹麥攜手 共推環境教育設計

2018年09月21日 18:30 中時 柯宗緯

台創設計中心執行長宋同正、 環保署綜計處處長劉宗勇、 丹麥商務辦事處處長倪安升、 INDEX 執行長Liza Chong（右至左）共同見證台丹合作。（柯宗緯翻攝）

享有全球設計界諾貝爾獎美譽INDEX: Award的主辦單位INDEX: Design to Improve Life，今（21）日在松山文創園區133共創合作社交誼廳，在環保署綜計處處長劉宗勇與丹麥外交部駐臺機構丹麥商務辦事處處長倪安升見證下，與我國國家級設計中心台灣創意設計中心共同簽署合作備忘錄，未來雙方將在台灣與丹麥跨文化與跨領域之環境教育設計上共同合作。

劉宗勇表示，要翻轉台灣現有的環境教育，可透過借鏡丹麥環境教育結合設計、創新和產業化的方式，朝向以設計來改善氣候變遷、全球暖化、糧食危機等環境永續發展的問題，讓學生能在環境教育課程中，打破現有的框架，發揮創意並融入設計。

INDEX是由丹麥皇室支持，並在丹麥環境部、教育部與外交部共同贊助下所誕生的創新環教設計機構。早在102年，在丹麥商務辦事處、丹麥外交部與丹麥高等教育暨創新部的安排與引薦下，環保署與其他部會即派員遠赴丹麥進行環境教育工作會議，從中瞭解丹麥如何運用創新的環境教育方針，將氣候變遷等環境議題納入國小、國中、高中、大學、甚至成人教育等環教課程和創新的設計課程中，並藉以激發大家用不同的設計角度來解決環境問題。

同時於隔年，為測試丹麥這項創新的方法是否能與臺灣的環教界引發共鳴，環保署特別與INDEX共同舉辦一場台、丹環教示範工作坊，結果大受好評，並於104年與105年持續辦理相關的工作坊，讓更多環教領域的學子有機會學習此種特別的環教方針。

財團法人台灣創意設計中心於92年成立以來，就扮演著台灣創意設計發展的推動者，並著有亞洲設計樞紐的美譽，旗下也有許多不同的設計競賽，包含近期舉辦的金點概念設計獎等。

台灣創意設計中心致力於以創意設計驅動創新、推動產業與經濟發展，在今年更希望能將循環經濟概念納入中心的設計發展主軸之一，與INDEX藉由設計解決環境議題的中心思想不謀而合。

INDEX執行長Liza Chong表示，能夠與台灣首屈一指的設計中心進一步合作，並在環境教育議題上以設計的思維，教育社會大眾如何以設計的手法解決環境議題，對INDEX來說是跨足到亞洲一個很重要的夥伴關係。

對此，台創執行長宋同正也深感認同，並樂見雙方於未來進一步的合作。透過本次合作備忘錄的簽署，INDEX將會透過全球環境教育網絡，在所有INDEX參與的活動中，宣達與臺灣的策略夥伴合作關係，進而協助臺灣曝光其環境教育與相關設計領域豐碩的成果。

倪安升(Nicholas Enersen)也進一步表示，在日新月異的大環境下，若要在現有的框架下有所突破，跨國合作絕對是一個正確的路，而推動台丹間的合作也是丹麥商務辦事處一直以來駐臺的最大使命。

由環保署委託社團法人台灣感性學會所辦理的2018環境關懷設計競賽，可說是INDEX: Award的臺灣縮小版，參與本競賽的前幾名得主將有機會角逐INDEX: Award國際大賽。

最新一屆的INDEX: Award將於2019年起跑，期望透過這次的夥伴聯合記者會與展覽，除讓大家瞭解INDEX: Award的評選程序與評選重點外，更透過欣賞近期得獎作品的方式，讓更多有興趣的設計者瞭解INDEX: Award並獲得啟發，進而鼓勵國人踴躍參與，為國爭光。

(中時 )