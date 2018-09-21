台中警友會四辦老欉文旦慰警 希冀同仁「健康柚平安」

臺中市大臺中警察之友會第四辦事處廖學從（左3），帶來麻豆老欉文旦禮盒，分送至四分局各派出所，慰問員警的辛勞。（台中市警局第四分局提供）

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臺中市大臺中警察之友會，帶來150箱麻豆老欉文旦禮盒，慰勞中秋佳節，仍辛苦執勤的中市警局第四分局的員警們。（台中市警局第四分局提供）

中秋夜團圓夜，辛苦的警察們還是為民眾的安全而努力著，臺中市大臺中警察之友會第四辦事處，由辦事處主任廖學從率辦事處秘書廖俋超、張丰姿等，帶來150箱麻豆老欉文旦禮盒，慰問中秋節前夕辛苦執勤的臺中市政府警察局第四分局內外勤同仁們。四分局長林逢泉表示，警友的熱情，讓員警在中秋佳節前備感溫馨。

辦事處主任廖學從表示，中秋節自古便是月圓人團圓的節日，但基層員警卻是24小時輪班，不分白天或黑夜，默默的維護社會安寧秩序，犧牲許多與家人相處的時間，有時半夜回家還看到弟兄們在巡邏，希望能提供一個堅強後盾、正向的力量，特地在9月20日贈150箱麻豆老欉文旦禮盒，偕分局長林逢泉赴各單位慰勉警察同仁們辛苦執勤。

台中市警局第四分局長林逢泉表示，感謝第四辦事處給予分局最強的後盾，警察在工作上承蒙警友的協助及支援，有信心能充分發揮維護社會治安的力量；期許全體同仁能以優質的服務態度及專業效率的執法，秉持著「只有更好，沒有最好」來贏得民眾的肯定，提供市民一個安居樂業的環境，並彰顯警察正面形象與符合社會民眾之期待。

(中時 )

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