台灣唯一飛行學校 安捷自豪「不輸國外」

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成軍4年的安捷飛航訓練中心，是台灣唯一飛行學校，至今已培養出50多名取得商用執照（CPL）的學員，其中30多人分別進入華信、台灣虎航、遠東等國籍航空，就業率達6成，令安捷相當滿意，自豪軟、硬體設備「不輸國外」，日前又網羅到空軍知名飛行教官、綽號「插管朱」的朱偉民，期讓學員實力更上一層樓。

安捷成立於2014年，目前與台灣虎航、華信航空簽署代訓合約，協助遴選、訓練機師。每年培訓50至70名學員，考取私人執照（PPL）或商用執照。

安捷總經理高健祐說，2年前公司剛起步，就遇到威航、復興航空關門，又不時傳出虎航要收攤，以致國內對航空產業一片不看好，對安捷來說是不小壓力。但隨著台灣虎航財報賺錢，又傳出張國煒要成立星宇航空，大家又看到航空業的希望，學員人數跟著增加。

高健祐分析，華航、長榮含培訓與自訓，每年約有150名人力需求，但航空公司培訓名額有限、門檻較高，不少人選擇先自訓，再拿著證書到航空公司找工作，台灣每年有250至300人出國學飛，而安捷學雜費較國外低，成果也獲業界認可，前景看好，目前更有來自法國、香港、日本籍的學員。

安捷目前擁有13名飛行教官，其中6名外籍教官分別來自義大利、以色列、日本、挪威、德國及美國；日前還延攬到空軍官校退役教官朱偉民，人稱「插管朱」的他，28年來為國軍催生上百名飛行員，據說學生資質再魯鈍，只要經過他一番指點，都能順利完成訓練，能夠因材施教的優秀教學能力，在官校蔚為佳話。

高健祐表示，想取得商用執照，學費約230萬至250萬元；若只是圓夢，或想取得私人執照再到航空公司謀職，學費約59萬元。

(中時 )

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