屏東可可風味評競賽 國際裁判驚豔

屏東縣舉辦可可豆風味品評競賽，以國際標準及國內外裁判進行評比，經過激烈競爭最後由梅雅農裝邱文能獲得金牌。（潘建志攝）

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屏東縣舉辦可可豆風味品評競賽，以國際標準及國內外裁判進行評比，經過激烈競爭最後由梅雅農裝邱文能獲得金牌。（潘建志翻攝）

屏東縣政府首度舉辦「台灣屏東可可豆風味品評競賽」，邀請10個國家專家以國際標准進行評審，發掘屏東可可的特點並提高品質，與國際接軌。在31件參賽作品中，從屏東縣政府退休的可可農邱文能奪得金牌，

屏東縣政府從4年前開始舉辦可可豆及巧克力相關培力課程，並於去年首度舉辦「屏東精品巧克力風味鑑賞比賽」，為了提升並強化可可產業源頭－可可豆的品質及風味，因此舉辦國內首次可可豆品評競賽。

客務處長陳麗萍說，為了和國際接軌，這次比賽以台灣CNS及國際ISO組織為標準，並邀請日、韓、法、義、德等10國可可產業、食品科學、烘焙、甜點等各領域專家擔任評審。

最後獲得冠軍的是退休公務人員，58歲的可可農邱文能，他3年前開始參加客務處辦理的培力課程，學習可可發酵；他說，這是第一次參賽，沒想到能獲得冠軍，他種了一甲地的可可，沒種其他作物，採全日照種植。

法國和義大利評審表示，台灣屏東可可有獨特風味，較多香蕉、莓果、核果等風味，酸度及苦味也較多，和歐洲可可一致及平衡的風味很不同，有部分的人會很喜歡，未來在世界上具有競爭力。

評審長李宙禧說，這次可可技術性都很高，分數落差很小，得獎及不得獎作品口味都很棒，分數差也都不大，評審過程中大家都很糾結。另外選出「屏東在地特色風味獎」的作品具有優雅的木質、核果及咖啡香味，分數雖非最高，但卻最有味道印象的作品。

(中時 )

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