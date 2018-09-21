廣西海峽兩岸產業合作區專題報導（三） 防城港——打造宜居宜業沿海城市

2018年09月21日 18:37 中時電子報 綜合報導

防城港是廣西壯族自治區下轄的地級市，環北部灣城市群城市，是一座濱海城市、邊關城市、港口城市，位於中國大陸海岸線的最西南端，背靠大西南，面向東南亞，南臨北部灣，西南與越南接壤，海岸線580公里，陸地邊界100.895公里，是北部灣畔唯一的全海景生態海灣城市，被譽為「西南門戶、邊陲明珠」，是中國（大陸）氧都、金花茶之鄉、白鷺之鄉、長壽之鄉，是廣西第二大僑鄉。

防城港市是中國唯一與東盟海陸河相連的門戶城市。地處華南經濟圈、西南經濟圈與東盟經濟圈的結合部，是大陸地區內陸腹地進入東盟最便捷的主門戶、大通道，是中新互聯互通「南向通道」的重要節點，與越南最大特區芒街僅一河之隔，擁有5個國家級口岸，其中東興口岸是陸路邊境第一大口岸、沿海主要出入境口岸之一。

東興口岸進口車輛

邊界貿易人群

擁有西部第一大港--防城港，現有萬噸級以上泊位40個，其中20萬噸級3個，目前正加快建設40萬噸級碼頭，港口貨物年吞吐量超億噸，是西部最大的港口產業和物流貿易聚集地，是距離馬六甲海峽最近、物流成本最低和發展潛力最大的天然良港。

防城港

依託於陸地邊界和海岸邊界的雙重優勢，廣西海峽兩岸產業合作區防城港產業園便設立於此。整個防城港市主要分為東興國家重點開發試驗區、中國東興—越南芒街跨境經濟合作區（中方區域）、邊境旅遊試驗區、防城港經濟技術開發區、防城港市高新技術產業開發區、江山半島旅遊度假區6個重點投資平台。

目前防城港產業園內已有台資企業佛山錫山家俱有限公司、上海冠龍閥門機械有限公司、富味鄉油脂食品有限公司、北部灣祥盛實業有限公司等7個項目簽約，意向總投資約136億元人民幣，涉及農林牧漁、先進製造、食品加工、健康養生、商貿物流、現代服務業等多個領域。

園區採用1+N的模式，高新技術產業開發區位於防城港市的核心區域，北至三波水庫，南至企沙大道，東臨鐵路茅嶺支線園區工廠站，西至防城港（高鐵）北站，緊挨高速公路收費站出口，距離港口碼頭僅15公里，大力發展新材料、高端裝備製造、新一代信息技術和生物醫藥等四大戰略新興產業。高新區還將打造1300畝海峽兩岸科技產業園。2家從事數位牙醫和無人機製造的台企已經進駐高新技術產業開發園區投入生產。

高新技術產業開發區

防城港市還出台了關於支持台資企業發展的23條政策，其中包含租金補貼、稅收減免、用電價格優惠、降低用氣成本、優先保障台企用地用海等優惠政策。

台灣富味鄉集團2011年成立了防城港富味鄉油脂食品有限公司，投資2000萬美元在防城港市經濟開發區。之所以選擇到防城港設立廠區，富味鄉主要是看中了西部第一大港的區位優勢，同時也可開拓大陸市場。由於80%的原材料來自非洲，海運便為富味鄉提供了便利的交通運輸條件，防城港市還對企業進行了物流補貼。同時在防城港設廠生產也會降低成本，而且產品還能進入東盟，打開了出口市場。防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理梁金柱認為，台商可以切實地到廣西來考察，感受近年來大陸地區的飛速發展與變化，再尋求合適的產業發展。

富味鄉廠區內

薈金地產5年前在防城港買地入駐，這是防城港最早的純商業項目——薈金亞太經貿中心，主要打造防城港市商業辦公樓和商鋪，目前已經進入招商階段。執行董事陳姿穎提到，集團在經歷了北部灣一帶多個城市的考察後，最終選中了防城港。她認為防城港作為一個沿海城市，未來的發展是無可限量的。台灣地區的優勢是文創發展較好，風土人情較為濃厚，而防城港則能提供一個發展的平台與機會，兩者結合起來，未來防城港產業園的產業類型會更豐富。

圖片來源：薈金亞太經貿中心

無論是環境還是城市建設，防城港都具備了沿海城市發展的優良條件，產業配套完善，既宜居又宜業，是旅遊度假、養生養老的好地方，更是台商投資發展的重點平台。

(中時電子報)