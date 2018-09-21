鄭朝方竹北競選總部成立 許信良、鄭弘儀到場支持

2018年09月21日 18:43 中時 莊旻靜

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（左七）21日在竹北成立競選總部，民進黨新竹縣各層級參選人也到場共襄盛舉，互祝當選。（莊旻靜攝）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（右）21日在竹北成立競選總部，展出「風的新方向」氣味‧詩‧攝影聯展，細膩呈現他對新竹的觀察，民進黨前主席許信良（左二）、名主持人鄭弘儀（右二）聆聽導覽。（莊旻靜攝）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方21日舉辦竹北競選總部揭牌儀式，由民進黨大老許信良擔任總部榮譽主委、101董事長張學舜任主委、華航董事長何煖軒等人到場相挺，名主持人鄭弘儀也以新竹市長林智堅為例，相信肯做事的年輕人，會為新竹縣帶來更好的改變。

鄭弘儀致詞時提及，4年前他應邀為林智堅站台，當時他認為林不可能選上，但開票日卻以1000多票小勝，至今民調高居不下，他也指，如果有個地方執政很久，如果有人有勇氣，就會產生改變。鄭弘儀也說，年紀與政績並無相關，法國選出一個年輕總統，馬來西亞則有一個年邁總理，是跟要不要做事比較有關。

鄭弘儀也表示，鄭朝方能堅持自己的理想與價值，若未來當選，必能為新竹縣帶來創新，而鄭朝方的特質也能吸引在地的年輕選民。許信良指，鄭朝方有3項不同，鄭朝方最年輕，有理想並提出最具體政見，還是音樂家，只會想做更好的事情，往又好又新的方向邁進，第3點就是鄭朝方是中央黨部推薦的人才，中央能與地方互相配合。

張學舜表示，鄭朝方是全台最年輕的縣市首長參選人，新竹也是選情最精彩的地區，期望在剩下的60天一起努力。何煖軒說他出身新竹縣，儘管畢業後長期在台北工作，但對新竹有很深的感情，他歷經高鐵、華航等，願意當鄭朝方最佳的交通顧問，也請新竹縣民幫幫忙，讓鄭朝方往縣府邁進。

鄭朝方的競選總部充滿他個人特質，包含展出「風的新方向」氣味‧詩‧攝影聯展，呈現他所觀察的新竹縣，包含垃圾、交通、家鄉等，也善用他身為調香師的專業，調製專屬「味道」。

「我們準備走在新時代的新方向」，鄭朝方表示，他有3大主軸，第1是環境，盤點新竹縣的水文，期望將頭前溪打造成24小時的城市運動光廊。接續則是交通，他要做大建設，要縣市首長共同合作，包含五楊高架延伸、輕軌等，另外還有教育升級，營養午餐要讓孩子吃得好，還有新創、青創的產業提升。

鄭朝方也說，不少人告訴他，在初期他和林智堅很相似，也有人說，過去是父母告訴他要投誰，如今則是年輕人告訴父母要投誰。鄭朝方也指，他都虛心接受對手的批評，但「我們在不同的球場打球」，他堅持用個人特質和選民溝通，溫暖的力量，就是最強大的力量」。

(中時 )