全球港灣城市論壇下周登場 高市府特印「亞灣旅遊專刊」

高市府特印「亞灣旅遊專刊」。（柯宗緯翻攝）

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高雄市府主辦的全球港灣城市論壇，下周即將開幕，今（21）日經發局長李怡德、新聞局長張家興聯袂造訪外賓下榻的晶英國際行館，除查看住宿環境是否舒適外，更將新出版的《靠這本搞定亞洲新灣區》旅遊專刊鋪進客房內，方便外賓入住時能立即掌握「雄好玩」、「雄蓋水」的觀光資訊。

第2屆全球港灣城市論壇9月25日將於高雄展覽館盛大開幕，預計有來自全球25國、65個城市、約1200人齊聚亞洲新灣區，共商港灣城市發展策略。把握這個契機，新聞局特別趕製《靠這本搞定亞洲新灣區》旅遊專刊，並和經發局合作，直接擺放到論壇特約旅店客房內，要讓外賓在開會之餘，能夠藉此指南，造訪美景享受美食，對高雄留下美好的印象。

這本新出爐的旅遊專刊，內容主要以大量精美的圖片呈現，並用中英文對照說明，內附高雄交通圖和亞灣全貌圖，詳列高雄大眾運輸系統轉乘及遊艇、渡輪資訊，並特搜高雄旅遊美食資訊，網羅如棧貳庫、駁二藝術特區和市立圖書總館等熱門打卡景點。

除此之外，張家興也說明，這本旅遊專刊介紹民間商家的比重絕對不比公共建設少，並按輕軌捷運各站分類，讓外賓按圖索驥就能輕鬆滿足用餐、喝咖啡、上酒吧小酌等娛樂需求。

李怡德補充，全球港灣城市論壇每兩年舉辦一次，是高雄自創發起的國際會展品牌，今年是第二次舉辦，會議主軸定為「Here and Beyond眼界港灣新未來」，各國港灣群雄齊聚亞洲新灣區，共同討論「青創與新創」、「會展與觀光」、「海洋新經濟」及「永續新環境」五大議題，規模更勝兩年前的首屆，預計會增加16個城市參與。

(中時 )

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