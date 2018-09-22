毛豆四色飲吸睛好喝 老鷹毛豆打響品牌

鹽埔彭厝社區以毛豆搭配居民種植的作物，包括火龍果、檸檬、芒果及周邊牧場的鮮乳，製作成「毛豆四色飲」，顏色鮮豔營養好喝。（潘建志攝）

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鹽埔彭厝社區以毛豆搭配居民種植的作物，包括火龍果、檸檬、芒果及周邊牧場的鮮乳，製作成「毛豆四色飲」，顏色鮮豔營養好喝。（潘建志攝）

屏東鹽埔鄉彭厝社區位於台糖彭厝農場範圍內，承租者多以種植毛豆為主，彭厝社區以毛豆搭配居民種植的作物，包括火龍果、檸檬、芒果及周邊牧場的鮮乳，製作成「毛豆四色飲」。毛豆田天空常可見到老鷹翱翔，未來將配合社區生態旅遊行程打造「老鷹毛豆」品牌。

屏東縣毛豆種植面積約9045公頃，占全台一半，其中鹽埔鄉的種植面積近653公頃，是屏東第4大生產地。彭厝社區今年推動農村再生社區年度執行計畫，決定以毛豆做為社區最大特色，希望能成為社區發展產業重要選項。

彭厝社區發展協會理事長林陳翠香表示，今年7月社區透過「生態旅遊環境教育課程」，帶社區夥伴實地觀察紀錄現地生態資源，決定以毛豆為主角，分別加上在地作物火龍果、檸檬、芒果及周邊牧場生產的鮮乳，製作成毛豆飲，濃濃豆香和果汁十分融合，口感極佳。

輔導老師曾昭雄表示，彭厝農場擁有很棒的生態環境，毛豆田採收、打田時，常可見到老鷹成群飛翔，最高紀錄有36隻。老鷹棲地應該在三地門附近山區，可見農場環境極為友善，鷹群才有可能在這裡覓食，而這也是社區發展生態旅遊的最大本錢。

社區將在10月推出生態旅遊行程，除了帶遊客看老鷹、體驗友善農耕、遊社區古厝及體驗童玩，也帶大家飲用毛豆飲。

(中時 )

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