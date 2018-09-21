苗栗》五合一選舉 5位參選人不符資格

苗栗縣選舉委員會21日審查五合一選舉參選人資格，有5人不符規定，無法參選。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
重複登記的3位參選人，皆依照公職人員選舉罷免法第25條規定，不得參選。（何冠嫻攝）

苗栗縣選舉委員會21日審議五合一選舉中縣長、縣議員參選人，與審定其餘鄉鎮市長、代表及村里長等資格，結果共有5人不符規定，將全額退還保證金，其中3人因重複登記參選，縣議員參選人吳昌運仍在假釋中，頭份市民代表參選人陳兆檳則因違反選罷法，皆不得參選。

苗栗縣選委會表示，登記參選縣長的4人與登記參選鄉鎮市長44人，皆符合資格。縣議員共有72人登記，但僅有71人得以成為候選人，第二選區參選人吳昌運因刑案被判刑，目前仍假釋中，因此依選罷法規定不得登記為候選人。 另，今年共有322人登記參選鄉鎮市民代表、524人登記參選村里長，但登記參選頭份第二選區市民代表陳兆檳曾因違反選罷法第99條，永遠不得登記出選。

重複登記的3人，皆依公職人員選舉罷免法第25條規定，登記均無效，其中溫清郎同時登記三義鄉第一選區代表及廣盛村長，楊孫圓妹重複登記三義鄉第四選區代表及西湖村長，李咸樟則登記後龍鎮第二選區代表及復興里長。

苗栗縣選委會於21日審議會後表示，符合資格的縣長、縣議員將送至中央選舉委員會審定，且所有參選人將於10月19日抽籤，並於11月13日公告候選人名單，不合資格的參選人將發還相關登記表格與保證金。

(中時 )

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