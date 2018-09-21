運彩不法吸金15億 又一主嫌遭聲押獲准

2018年09月21日 18:59 中時 許哲瑗

「雅格瑞科技集團」涉嫌不法吸金逾15億元，其中吸金成員不乏警察、里長等公職人員，檢調今年7月展開搜索約談，主嫌陳志標、總監洪明秋等6人遭收押禁見，檢方昨（20日）再約談集團另一涉案成員鄭君旭，並依違反銀行法等罪聲押禁見，新北地院今（21日）傍晚裁定獲准。

檢調調查，雅格瑞科技集團自2017年起，以可獲取最高120至180％年息為幌子，利用運動博彩對沖套利等話術吸金，甚至世足賽期間還推出2個月獲利40％之「世足配套」，不法吸金逾15億元。

據了解，陳姓、洪姓主嫌等人對外誆稱，可套取運動博彩賠率落差營利，並提供「每球」（每單位）3萬3000元至165萬元不等的投資方案，利用多層次傳銷手法吸金，聲稱年報酬率最高可達180％，2019年公司上市後將發送股票，且達成業績可獲贈「維塔幣」或各式名車，配合招待投資人赴泰國旅遊等話術舉行投資說明會，藉此招攬民眾投資，部分投資客甚至向銀行舉債以巨額資金投資。

調查局今年7月27日展開搜索，除在陳姓、洪姓主嫌住處查扣現金8794萬元及總值約1.3億元的比特幣129顆、以太幣345顆外，還查扣1部超跑瑪莎拉蒂。

調查局台北市調查處昨日兵分七路，在台北、新竹等地展開第二波調查，約談鄭明旭等4人到案，檢方漏夜複訊後，依違反銀行法向新北地院聲押鄭男，其餘3名共犯分別以5至100萬元交保。

鄭男庭上仍否認罪行，但法官考量他和雅格瑞集團主嫌陳志標聯繫密切，違反銀行法、多層次傳銷管理法及洗錢等罪，犯嫌重大，且雅格瑞吸金案尚有相關洗錢共犯、下線人員未到案，今傍晚裁定羈押禁見。

(中時 )