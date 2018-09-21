生活更優質便利！林佳龍向中市北區報告交通水利政績

2018年09月21日 19:17 中時 盧金足

台中市政府21日於北區公所舉辦「水與交通施政說明會」。（盧金足攝）

台中市政府21日於北區公所舉辦「水與交通施政說明會」，由市長林佳龍率領交通局及水利局等局處首長，向市民說明3年多來的施政成果及未來願景。

林佳龍表示，「台中市區域計畫」今年獲中央通過，市府加速實踐「大台中123」政策，綠柳川整治成功經驗之外，市府將對台中其他7條河川進行全流域治理。加上捷運綠線即將通車、路平及雨水汙水下水道等基礎建設持續推動，一定會讓生活環境愈來愈便利、愈優質。

第3場次「水與交通施政說明會」由林佳龍主持，交通局長王義川、水利局長周廷彰接續簡報，說明三年多來北區的交通及水利建設與規畫，及北區推動中的前瞻水環境規畫，市府已爭取12.5億進行柳川二期整治，希望擴大城市水岸休憩空間。包括在地里長、鄰長及居民都到場關心；民政局副局長盧政遠、市議員范淞育等人也共同與會。

林佳龍說，大台中持續改變中，近年來台中人口加速成長，躍升全台第二大城市，但也產生交通、治安及環境等問題，特別是縣市合併後，台中處於「轉大人」階段，更需要有前瞻的市政規畫。

同時兼顧城鄉均衡發展，經過3年努力，今年「台中市區域計畫」獲中央通過，使得1條山手線、2大國際港、3個副都心的「大台中123」願景逐步實現中。

綠川、柳川的成功經驗獲各界好評，林佳龍說，市府將對台中市其他7條河川進行全流域治理，整體規劃防汛、淨水、親水等功能，並同步持續推動汙水下水道建設，務求達成「路平、燈亮、水溝通」等基本民生需求，提升城市生活品質。

林佳龍表示，由於北區人口密集，市府也在此設置27處iBike租賃站，比例約全市1/10，並推動「台中之心計畫」，串聯全市7條園道及7處公園，利用園道、公園及道路側邊等空間

，建置人行及自行車分流專用道，北區也有經過，期盼透過改善自行車道動線，提升整體綠色運具效能。

鐵路高架化後，打破過去鐵道切割城市的情況，市府正推動北區台中市肉品市場遷移計畫，以農業4.0及觀光工廠為發展主軸，引進全球高規格的電宰設備，並設置標準3級汙水處理場，避免屠宰後水汙染及肉屑汙染，結合綠能生產、加工、觀光，營造環保節能場區。

此外，對於近期謠傳市府取消老人健保補助，林佳龍也說明

，台中的老人健保補助並未取消，而是落實排富，相關福利包含擴大照顧弱勢老人、老人乘車補助、長青學苑、社區照顧關懷據點活動與老人共餐等，加上敬老愛心卡擴大使用範圍，已可折抵看診部分費用，搭計程車折抵車資也將實施，整體服務不減反增，台中老人福利預算總額從105年46億，增至今年56億，顯示市府對於長輩福利的重視。

交通局長王義川表示，近3年來，市府在北區新闢包括32、500、700、850、309、310、A2等7條公車路線，有6條路線延駛或調整，未來還將再增加2條新路線，持續優化大眾運輸服務。以500、700、900路等3條「跳蛙式」幹線公車為例，由於只停靠大站及沿線學校，並於上下學時間行駛，相較原路線減少一半停靠站數，節省上班族與學生時間與金錢。

台中第一條捷運綠線也即將完工，為確保行車安全與品質，目前市府正進行全面測試中，預計109年全線通車。另外，為守護市民行的安全，市府在北區19處路口劃設綠斑馬及10處標線型人行道，同時增設2千格汽機車停車格，包括台中一中及雙十國中地下停車場也將陸續興建，符合當地停車需求。

水利局長周廷彰表示，市府已著手進行綠柳川全流域整治，對各河段均有不同特色規劃，除了改善水質，也提供生態滋長的棲地環境及休憩空間，並與周邊連結串聯舊城區，其中

，位於北區的柳川二期工程整治，將打除原本的水泥河道，保持河道與兩側護坡的透水性和綠意，營造自然水岸環境。

此外，柳川沿岸還設立40處截流點、長達3.5公里，每日可截流7000噸汙水，並改善榮華柳橋與中正公園河道，提升河水溶氧與水質，同時也配合蜿蜒河道設置各式不同的植栽，營造獨特的河岸景觀。

周廷彰指出，市府也持續在北區建置雨水、汙水下水道，並進行排水維護及清疏，其中在山西路及梅亭街興建雨水下水道，北區也將於108年達到90％，並完成了150公里長的排水道清淤工程；而汙水建設部分，北區已經完成8400汙水用戶接管，包含頂厝里、梅川里、建興里、立人里等21個里，讓整體環境變得更好。

(中時 )